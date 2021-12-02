【廣編】全球顧客體驗品牌　美庫爾Merkle正式在台成立

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圖、文／美庫爾提供

面對疫情後市場與數位環境的巨變，電通行銷傳播集團全力以行動加速，為了回應與滿足市場與企業客戶對於數據商務、顧客體驗管理與商務轉型的需求，今（12/2）正式宣布引進集團旗下全球顧客體驗品牌－ 美庫爾數據商務顧問股份有限公司（Merkle）在台成立。

美庫爾1988年在美成立之初，即專注發展一對一行銷，歷經五次演化轉型，累積30年從直銷行銷、顧客關係管理至顧客體驗轉型的豐富經驗，提供頂尖的全球服務。美庫爾被全球最具影響力之一的獨立顧問諮詢公司Forrester 在其The Forrester Wave™: Customer Database and Engagement Agencies, Q1 2021 報告中，評價為顧客數據與互動領先的頂尖公司。

電通行銷傳播集團借重安布思沛台灣執行長蔡秀麗於績效行銷與數據顧問的豐富經驗，將兼任美庫爾台灣執行長，同時，延攬原任職沛星互動科技全球資深副總經理林伯翰加入擔任美庫爾台灣總經理，帶領資深的新創成員，包含原任美庫爾丹麥資深敏捷開發顧問、comScore資深顧客洞察總監及大數據創新專家，並持續招募各領域顧問。