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大逆轉！館長宣布「對Toyz全部撤告」　連員工也傻眼了

▲館長表示要放下仇恨。（圖／翻攝自Toyz IG、館長惡名昭彰YT）

▲館長表示要放下仇恨。（圖／翻攝自Toyz IG、館長惡名昭彰YT）

記者周亭瑋／綜合報導

「館長」陳之漢與實況主Toyz鬧翻後，兩人不斷隔空互槓，從手搖飲、便當到電商戰；沒想到，館長3日直播時，突然宣布關於Toyz的官司全數撤告，表示要放下仇恨，更直呼「告贏告輸又如何？要以人為本誠信做生意！」

館長在直播中提到，自己一直在想要不要放下仇恨，接著和員工表明，要全部撤告，而員工們聽完面面相覷、覺得不甘心；不過，館長直言，告贏告輸又如何，「增加彼此的仇恨嗎？有意義嗎？錢我有啦再賺就有，律師費沒問題，他（Toyz）怎麼想我不管，但這事我覺得差不多了。」

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同時，館長也感謝Toyz，認為兩人互嗆獲得高聲量，不僅自己的YouTube頻道更上一層樓，就連電商品牌也受到關注。

對此，一派粉絲支持，紛紛回應「做大事的人格局就是不一樣！支持館長」、「果真台灣英雄！令人欽佩！根本台灣偉人」、「這才是最帥的阿館」、「阿館終於想通，節省不必要的訴訟開支了」、「大型社會實驗成功，館長的電商生意更好，抖內也更多，館長是最大贏家」。

不過，也有許多網友留言開酸，「期待爺爺的雙標人設」、「笑死...自己告不贏、嗆不贏，現在才來說放下仇恨吧」、「就吵輸了，現在要找台階下，還要墊高自己…哈哈真的看破手腳」、「真的是小丑」。

另外，也有人分析，館長之所以低頭，應該與國稅局事件有關，當初館長稱Toyz經紀人的老婆假扮成自家員工，打電話到國稅局詢問電商相關機密，還曬出錄音檔佐證，結果遭Toyz打臉，表示完全沒竊取過機密。

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