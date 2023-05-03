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她喝Toyz「87元橙芝汗」喊難喝：像咳嗽藥水　粉絲卻笑了

▲▼。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol、拾汣茶屋臉書）

▲網紅Toyz（劉偉健）的手搖飲料店「拾汣茶屋」推出後大受歡迎。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol、拾汣茶屋臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）手搖飲料店「拾汣茶屋」爆紅，吸引許多粉絲朝聖排隊，但第一間內湖店已關閉，目前開業的為永吉店。對此，醫藥美食記者王瑞玲嘗試拾汣茶屋內知名的品項「橙芝汗」後表示，「個人主觀意見…很難喝」，但這段評論卻讓Toyz的粉絲笑了出來，「妳罵這杯難喝，店家反而會高興」。

王瑞玲表示，「橙芝汗」沒有加料，卻給了粗吸管，讓她認為很妙，「味道像化學橙汁咳嗽藥水的網紅手搖飲，甜度和冰塊不能調整，滿滿都是全冰塊的合成糖漿，還要價87元！」

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王瑞玲感嘆，「唉，消費者的嘴，不是塑膠做的好嗎？個人主觀意見…很難喝」，也分析味道像喜酒喝的柳橙汁再加水。

網友看完紛紛留言，「這杯飲料的誕生是有緣故的，不是為了好喝」、「這才是Toyz真實目的，除了名字嘲諷，價錢嘲諷，連杯中內容物也滿滿的嘲諷，喝到這杯的人會怎麼說？絕對不會說：『澄汁汗，酸酸甜甜好好喝喔』」「妳罵這杯難喝，店家反而會高興」、「這款品項本來就是做來消費館長的惡搞商品，開賣前就有聲明這款會故意弄的不太好喝，建議下這種評價前做一下功課，也可以拿其他商品交叉比對比較公平且理性」。

▼王瑞玲認為「橙芝汗」難喝。（圖／翻攝王瑞玲醫藥美食記者臉書）

▲▼Toyz猛開20間　她喝「87元橙芝汗」喊難喝：像咳嗽藥水。（圖／翻攝王瑞玲醫藥美食記者臉書）

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