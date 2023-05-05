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自己在家針灸「刺破心臟」　他急拔出「針頭又斷在體內」

▲▼自己在家針灸「刺破心臟」　他急拔出「針頭斷體內」3個月。（圖／翻攝微博）

▲男子情況危急，住進了加護病房。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東省青島市一名36歲的男子先前出現頭痛、頭暈等症狀，在家自行針灸來緩解症狀，結果不慎將針插入了心臟，用力拔針時又讓針頭斷在了體內。最扯的是，男子竟然不當一回事，直到3個月後胸痛才就醫，被發現心臟已經破裂，情況非常危險。

根據《半島都市報》報導，男子高血壓病史10多年，一直沒有服藥治療，反而喜歡自己在家研究中醫療法，並根據書籍嘗試針灸，把自己當成試驗對象進行治療。

男子3個月前為了緩解高血壓症狀，把一根10公分的針插入靠近心臟的俞府穴，感覺心臟不舒服後，立刻把針拔出，但用力過猛，只取出了7公分，剩下3公分斷在體內。

▼3公分的針頭段在體內，男子竟不當一回事。（圖／翻攝微博）

▲▼自己在家針灸「刺破心臟」　他急拔出「針頭斷體內」3個月。（圖／翻攝微博）

男子當下也沒當一回事，沒有告訴家人，但到了5月1日當天，他的胸部劇烈疼痛，呼吸困難，被妻子帶到醫院檢查。醫生發現，男子已經有大量的心包積液，緊急進行了心包穿刺，引流出近800ml血性液體。

由於情況危急，男子後來住進了加護病房，醫生更發現，針頭已經跑到了心臟裡面，造成了心臟破裂傷，必須立刻進行手術。

手術過程中，醫生發現，男子體內的針從左側胸腔穿破心包刺入心臟，穿破左房、左室後壁和二尖瓣後葉P2區，二尖瓣後葉一處直徑約3至4mm的穿孔。導致大量心包積血心包填塞並且由於延誤治療了三個月，心臟表面都是膿性分泌物。

醫療團隊緊急進行了異物取出和二尖瓣成形、心臟修補術，取出了異物，就回了男子的性命。

▲▼自己在家針灸「刺破心臟」　他急拔出「針頭斷體內」3個月。（圖／翻攝微博）

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