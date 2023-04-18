彰化縣府暑期工讀起跑！160名額月薪26.4K　4／28起報名

▲彰化縣政府大專生暑期工讀職前教育訓練。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

為促進青年學生職場體驗，彰化縣政府今年提供160名暑期工讀名額，讓大專青年學生在暑假期間進入縣府19個局處工讀，薪資依勞基法規定基本工資26,400 元計算，報名期間自4月28日至5月11日止，工讀期間自7月3日至112年8月31日，縣府歡迎符合資格的青年學生踴躍報名。

為讓青年學生進入職場前先體驗工作，培養正確職場態度及就業技能，增加職場實務閱歷，去年縣府提供153個暑期工讀，今年增加至160人，青年學子可評估各用人單位的工作項目、工作內容及工作地點後擇一報名，將於6月7日辦理公開抽籤，全程錄影並於青年發展處FB線上直播。

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▲彰化縣政府暑期工讀教育訓臉。（圖／ETtoday資料圖）

青年發展處表示，縣府暑期工讀計畫，除了讓青年學子能籌措新學期學費以減輕家庭開支外，並可學習職場上應對進退之技巧，強化團隊合作意識，以提升自我競爭力，未來在多變的職場能順利就業並適應職場環境。

歡迎29歲以下學生本人設籍彰化縣滿四個月以上，並具有國內正式學籍且現為在學之大學、四技、二技、二專、五專四年級在學學生報名參加，工讀名額將保留一定比率給身心障礙者、生活扶助戶、原住民、特殊境遇家庭子女、獨力負擔家計子女等學生，另外，本項工讀計畫以進用1次為原則，曾錄取彰化縣政府辦理之暑期工讀者不得再次報名。

暑期工讀報名方式採通信報名為主，請依報名表詳填個人資料並附上相關證明文件，掛號郵寄至各用人單位，報名簡章及詳細內容可至彰化縣政府青年發展處網站/新聞焦點下載(網址：https://youth.chcg.gov.tw/)或電話洽詢04-7121530#13承辦人林小姐。