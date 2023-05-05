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綠問「中國對台有敵意嗎？」　侯友宜：他國侵犯我們當然要展現態度

▲民進黨新北市議員鍾宏仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新北市議員鍾宏仁。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會民進黨團今日進行總質詢，綠營市議員鍾宏仁頻頻追問「和平的定義是什麼？沒有戰事就是和平嗎？中國對我國有沒有敵意？」等敏感問題。新北市長侯友宜表示，有他國侵犯，我們當然要表現態度，這是我們沒辦法接受的，且我們與他國來往，一定要和平、信任、務實，兩國才能往前走。

鍾宏仁時詢時問到，和平的定義是什麼？侯友宜回應，和平就是大家可以互相往來信任，交往過程可以讓兩國、兩岸往前走。鍾問「沒有戰爭就是和平是不是？」侯說，「當然要沒有戰爭！」鍾接著問，「那欺壓也包括戰爭嗎？」「委屈的和平算不算和平？」侯友宜再說，和平就是彼此互相往來、信任，沒有戰爭是最基本的，戰爭有很多方式，和平一定是平等尊嚴的對待。

鍾宏仁再逼問侯「哪個國家對台灣有敵視的行為？共機繞台是否算是施壓？侯友宜並未正面回應，僅強調，國家彼此要平等尊嚴往來，若國家領土、領空被侵犯，當然要展現態度，平時也要強化自我防衛能力。

另，雙北前陣子發生的槍擊案，市議員彭佳芸質詢時表示，近期新北發生多起槍擊案，新北市到底該不該負責任？侯友宜回應，治安最重要的是源頭管理，中央雖然有訂定辦法，但是訂得不夠周全，中央應迅速調整步伐。

彭佳芸也說，台灣現在不是國際刑警組織成員，原因究竟為何？主因就是中國打壓。侯友宜說，他擔任刑事局長、警政署長時，推動全台灣第一批駐外聯絡武官成行，管道非常順暢，打擊犯罪要務實聯繫。
 

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