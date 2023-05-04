打開元宇宙入口　太思科技發布web3世界通用身分憑證

▲太思科技發布web3世界通用身分憑證。（圖／民眾提供）



記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

由去中心化、加密貨幣與NFT組成的Web3.0(第三代網際網路)時代到來，但Web3.0世界有許多資安隱患。創立於2005年的太思科技宣布，以專利的薄膜卡技術，發布SIM卡證明協議(Proof of SIM protocol, PoSIM)，將行動網路識別系統，導入web3基礎建設，等於讓網友在去中心化的世界中，擁有可信賴的身分憑證。

太思科技董事長兼執行長何俊炘指出，未來行動裝置的用戶將可以使用自己手機中的SIM卡，在乙太坊等區塊鏈上進行鑑證。透過一種名為SIM卡證明協議(PoSIM)的智能合約和加密技術，用戶可以生成專屬獨一無二的原生綁定NFT(Soul Bond nft)，作為web3世界中用戶的原生身份標識。

太思科技同時宣布，使用薄膜SIM卡技術，將web3密碼技術疊加在SIM卡上，讓SIM卡成為預設的硬體錢包與基底，在不需要提供電話號碼的情況下，創建web3去中心化社交身份。

太思科技首席策略長陳儀雪表示，太思科技同時計畫與電信運營商、虛擬電信運營商合作，將SIM卡、eSIM與「SIM卡證明協議」整合，使SIM卡成為主流硬體錢包與web3身分證明。