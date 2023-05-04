　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

打開元宇宙入口　太思科技發布web3世界通用身分憑證

▲太思科技發布web3世界通用身分憑證。（圖／太思科技提供）

▲太思科技發布web3世界通用身分憑證。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

由去中心化、加密貨幣與NFT組成的Web3.0(第三代網際網路)時代到來，但Web3.0世界有許多資安隱患。創立於2005年的太思科技宣布，以專利的薄膜卡技術，發布SIM卡證明協議(Proof of SIM protocol, PoSIM)，將行動網路識別系統，導入web3基礎建設，等於讓網友在去中心化的世界中，擁有可信賴的身分憑證。

太思科技董事長兼執行長何俊炘指出，未來行動裝置的用戶將可以使用自己手機中的SIM卡，在乙太坊等區塊鏈上進行鑑證。透過一種名為SIM卡證明協議(PoSIM)的智能合約和加密技術，用戶可以生成專屬獨一無二的原生綁定NFT(Soul Bond nft)，作為web3世界中用戶的原生身份標識。

太思科技同時宣布，使用薄膜SIM卡技術，將web3密碼技術疊加在SIM卡上，讓SIM卡成為預設的硬體錢包與基底，在不需要提供電話號碼的情況下，創建web3去中心化社交身份。

太思科技首席策略長陳儀雪表示，太思科技同時計畫與電信運營商、虛擬電信運營商合作，將SIM卡、eSIM與「SIM卡證明協議」整合，使SIM卡成為主流硬體錢包與web3身分證明。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／花蓮卓溪23:38發生規模5.1「極淺層地震」　最大震
丟丟妹突開直播「吸3萬粉」！　開箱新公司：充滿少女心
王思佳被疑「拿假包」回應了　爆料網友再發文
月經爆血崩21天！她「一天換4條褲」　痛到吐只能打嗎啡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5／12徵才釋1600職缺

桃園醫療區域劃分　市議員陳治文建議調整成3個次區域

2022-2023桃園城市紀錄片得獎名單揭曉　進階組首獎《將手》

桃園南區行政中心設置地點黃敬平提建議　張善政：很好的選項

南投、彰化及雲林3地縣政府　自即日起開放濁水溪流域漂流木撿拾

未登記工廠數量八德區全市第二多　許家睿：市府宜積極輔導

差很大！基北北桃1200月票　凌濤：市府應力爭補助9成

竹山30年資歷牙醫師跋山涉水14年　守護偏鄉原民口腔健康

打開元宇宙入口　太思科技發布web3世界通用身分憑證

嘉義車輛回收場火焰衝天　2500萬機場救火車「striker」強力壓制

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

im.B詐25億！負責人移送　家中搜出成堆精品、名酒

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5／12徵才釋1600職缺

桃園醫療區域劃分　市議員陳治文建議調整成3個次區域

2022-2023桃園城市紀錄片得獎名單揭曉　進階組首獎《將手》

桃園南區行政中心設置地點黃敬平提建議　張善政：很好的選項

南投、彰化及雲林3地縣政府　自即日起開放濁水溪流域漂流木撿拾

未登記工廠數量八德區全市第二多　許家睿：市府宜積極輔導

差很大！基北北桃1200月票　凌濤：市府應力爭補助9成

竹山30年資歷牙醫師跋山涉水14年　守護偏鄉原民口腔健康

打開元宇宙入口　太思科技發布web3世界通用身分憑證

嘉義車輛回收場火焰衝天　2500萬機場救火車「striker」強力壓制

李浚赫為《犯罪都市3》「增肥19公斤」！　健康亮紅燈曝：肝指數變高

俄軍報復空襲敖得薩　無人機尾翼寫「為了克里姆林宮」

小S眼睛受傷：都這樣就發一下瘋！　「惡搞成動漫人物」網全笑翻

選角指導許時豪「自肥」演男主角　爆瘦十公斤穿內褲到頂樓曬黑

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

關鍵字：

何俊炘太思科技

讀者迴響

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面