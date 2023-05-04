警政署長信箱收「隨機殺人」恐嚇　桃警支援機捷加強巡邏

▲針對恐嚇訊息將針對桃園機場捷運隨機殺人，桃園市政府警察局指派保大霹靂小組、刑大科偵隊等警力支援機捷警察隊，在捷運車站、列車加強巡邏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對警政署長信箱今（4）日收到「撤銷對顏寬恒的起訴、否則12小時後進入A1台北車站隨機進入某列車對旅客攻擊並投擲燃燒瓶」等恐嚇訊息，桃園市警局長指示保安警察隊霹靂小組、刑大科偵隊等單位支援機場捷運隊，除加強各列車巡邏安檢外，也針對各站區全面安檢，以確保乘客搭乘安全。

捷運警察隊今天下午通知桃園捷運有隨機殺人攻擊等恐嚇訊息，桃捷公司立即啟動A1台北車站安全保護SOP作業，機場捷運對亦展開安全巡檢作業，各車站與列車也加強巡檢，但截至目前為止，並未發現未發現可疑人事物。

▲桃園捷運警察隊加強在捷運列車上巡邏可疑人事物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局指出，接獲恐嚇訊息通報案後，局長吳坤旭指示保大隊霹靂小組、刑大科偵隊、鑑識中心等警力支援捷運警察隊，務必維護桃園機場捷運全線運載安全，由捷運警察隊搭配專業警力，以綿密巡邏方式巡視站體月台層、穿堂層、售票處；刑大科偵隊與鑑識中心人員則運用無線電波偵測器與金屬探測器在機捷各站體內垃圾桶、廁所與其他易藏匿爆裂物可疑處所進行安檢巡查，積極針對行跡可疑人士盤查，以確保民眾搭乘安全。

▲針對恐嚇訊息將針對桃園機場捷運隨機殺人訊息，桃園市警局加派警力在捷運車站安檢巡查。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園警方呼籲，民眾搭乘捷運時應提高警覺注意身旁人事物，如在列車上發現異常狀況，請保持冷靜切勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員、行控中心，或於車站內通知警察或站務人員，以利警方了解情況並迅速派員到場處理，維護大眾生命財產安全。