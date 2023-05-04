我們一起變老首部曲　「圓夢說書人培訓工作坊」

▲高虹安市長與大家完成作品後在位置上大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為因應超高齡社會來臨，市府除了廣布社區照顧關懷據點(以下簡稱據點)及巷弄長照站外，更重視高齡者的社會參與及學習，推出「我們一起變老三部曲」多元課程，新竹市長高虹安今(4)日參與圓夢說書人培訓工作坊，與志工和長輩一起完成並分享生命繪本。

「盼能讓長輩們臉上都掛滿笑容」高虹安說，自上任以來，非常重視長輩的相關服務，除了續發安老津貼、重陽禮金及敬老卡擴大使用，並於上個月(4/24)成立香山區第一間社區型日間照顧；對於高齡者社區化預防照顧的服務，則推出「我們一起變老」據點多元課程，如：結合DJ創作歌曲、剪輯短影片以及調酒的課程，讓據點長輩不是只當被照顧者，而是跟著據點志工一同參與培訓，增加多元的社會參與及學習，開創多世代互動。

「當市民的小叮噹」高虹安與長輩們分享作品時表示，很開心今天可以和長輩們一起完成作品，在接任市長後，常會有市民朋友和她許願，希望城市可以變得更好，市府團隊就如同小叮噹一樣，接受到大家的願望後，努力幫大家實現，當實現願望時，市民朋友的笑容就是最好的禮物，盼能讓新竹市充滿光明燦爛的未來。

市府表示，圓夢說書人培訓工作坊主要為培育據點潛在種子教師，帶著社區長輩透過繪本開啟自我探索生命的圓夢計畫，從3/30起共計6堂課，目前已完成：生的故事、童年我、家庭我、工作我等4堂課，今日課程主題為「現在的我」，透過老師的引導讓志工及長輩坐上時光機啟動星光之旅開啟自我探索的生命故事，並用文字、繪圖、剪貼等方式製作長輩自己的生命故事書，過程中重新找回自我價值讓黃金歲月增加色彩，完成故事書後，也將開啟圓夢之旅。

社會處長黃佳婷表示，竹市據點以在地老化、整合地方資源提供長輩安全親善的環境，在老年人口逐年攀升情況下，據點第一線服務相對重要，盼透過專業的訓練，提升據點的能量，而首部曲之一「圓夢說書人培訓工作坊」也將於5月11日畫下句點，未來的3個月將由培訓的種子教師到社區帶領長輩們共同完成生命繪本，預計於10月份啟動圓夢之旅。

58歲的志工鄭慧娟分享，她自107年從玄奘大學社工學程畢業後至今，全心服務長輩，在服務過程中長輩的快樂是給予其最大的動力，也希望透過生命繪本增加服務經歷，更加深入探討長輩的內心。「十全十美」是83歲邱惠美奶奶的座右銘，她從108年士林社區發展協會成立共餐據點後就參與社區上課活動迄今，靠自己一雙手、一雙腳完成自己想完成的事情，總是把快樂帶給別人，辛苦則自己承擔，在社區也是一位受大家尊敬的長輩。

社會處表示，我們一起變老「二部曲」將結合智能科技及樂齡健身運動指導員，辦理高齡調適性運動課程促進認知功能，預計6月開課；「三部曲」以世代交流推出青銀共創計畫，達到在地老化目的。