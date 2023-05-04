柯文哲指低薪是教育問題　她批：問題在教出這種歧視的政治工作者

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前談及低薪問題時，竟表示低薪很大理由是因教育出問題「教出來的學生沒那個價值」，若系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。民進黨立委范雲4日表示，幾個最低薪領域為餐飲、藝術以及社福相關，政府應帶頭提高他們薪資。她也批評，教育當然有很多的問題，問題就是教出這種歧視某些領域、行業的政治工作者。

對於柯文哲低薪論，范雲表示，柯文哲即將在520宣佈參選總統，卻說出低薪問題出在教育、教育問題是出在部分科系學生沒有價值，這反映柯文哲長期以來對人文社會科學的歧視，也完全不了解台灣重要問題。

范雲指出，根據勞動部調查來看，幾個最低薪領域主要是餐飲、藝術以及社福相關，難道社會不需要社工師、藝術工作者以及餐飲專業學生嗎？低薪問題出在勞動環境跟產業相關結構，政府應該帶頭要提高藝術、社會工作者的薪資。

范雲表示，對這位總統候選人，歧視人文、社會科學大辣辣的言論感到遺憾，教育當然有很多的問題，問題就是教出這種歧視某些領域、行業的政治工作者。柯文哲長期以這種花俏的民粹言論討好部分選民，這確實是民主非常大的危機。

民進黨立委林宜瑾也指出，有意參選總統的國民黨和民眾黨人選，最近經常口出狂言。除了郭台銘的反民主發言，還有柯文哲對特定科系的赤裸偏見。

柯文哲說，低薪的一大理由是教育出了問題，部分科系教出來的學生沒有那個價值，「請問柯文哲，如果讓你當上總統，我們的教育部難道要成為財團的職業訓練所嗎？」

林宜瑾舉例，比如說政治幕僚、記者這些每天出現在身邊的職人，他們的薪資或許比不上科技業，但絕對不是因為比較沒有價值。因此，如何留住人才、善待每一位勞動者才是應該努力的方向，「也請眼睛長在頭頂上的柯文哲，先學會尊重你身邊的人！」