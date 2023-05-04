醫曝「採檢獎勵金9元」網看傻　衛福部曝原因：可能是內部拆帳問題

▲衛福部外觀。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

胸腔科醫師蘇一峰昨晚在粉專貼出僅有9元的「寒酸採檢獎勵金」，引發網友熱議。對此，衛福部醫事司回應，依規定500元採檢獎勵金中，有300元需分給採檢人員，「比例9元可能是醫院內部拆帳問題」，目前還在了解中。

蘇一峰在臉書心寒指控，一個醫學中心的醫護人員，一個月辛苦在第一線幫忙採檢上百位疑似確診患者，「最後就是領到這個數字9元，是的，9元，侮辱性極強的一個數字…。」他貼出醫師友人傳來的戶頭紀錄，可見於去年9月的「8－9採檢獎」僅有台幣9元。

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對此，醫事司長劉越萍表示，根據《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照顧及防治發給補助津貼及獎勵要點》規定500元採檢獎勵金中，有300元需撥給採檢人員。醫事司也設有醫護人員申訴管道，亦要求醫院分配比例公開透明，110年也曾對醫院抽查，讓機制更加完善。

「我們也很好奇哪些醫院會有這些狀況。」劉越萍提到，目前衛福部也有收到一些申訴，另有醫護人員透過部長信箱抱怨未領到津貼，衛福部也會予以回覆。

劉越萍表示，由於現在不清楚是哪家醫院發9元津貼，「蘇醫師樂意提供我們當然很開心。」近期也會透過網路像醫院重申公布透明機制，若有通案會正式宣佈。