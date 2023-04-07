男友突進店行兇！飲料店女店員持刀反擊「雙方互捅」慘倒血泊亡

▲山東一蜜雪冰城店內發生刑案。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網紅連鎖手搖飲料店近日驚傳發生一起刑事案件。4月5日，山東威海經濟技術開發區一蜜雪冰城店內，男子持刀將女子捅傷，也被女子刺傷，兩人被送往醫院。事後，女子身亡。經開區公安分局回應，正在確認案件細節，暫不方便對外發聲。

據《九派新聞》報導，4月6日上午，事發地附近一家奶茶店工作人員透露，受傷女子是蜜雪冰城的員工，捅人男子應該是其男友，「昨天中午，她男友進店把她捅傷了，他也被女員工捅了幾刀。」

該員工稱，看到警車和救護車到達現場，才知道發生了此事，「兩人被救護車送到醫院了，不知道有沒有搶救過來。可能是因為感情糾紛。」

另一商戶表示，「那家蜜雪冰城店已經暫停營業了。」多家商戶說有聽說此事，並看到救護車抵達現場。

蜜雪冰城總部透露，公司非常重視此事，已將相關情況詳細記錄，並上報相關部門處理。涉事蜜雪冰城店的電話無人接聽。

6日下午，經開區公安分局一工作人員，「案件正在調查中，有細節還在確認，暫時不對外發布通報。所有案情調查清楚後，會考慮對外發聲。」

據《極目新聞》報導，威海市立醫院工作人員稱，受刀傷的男子已經搶救過來了。另據威海市殯儀館工作人員表示，當天下午他們出車到一家蜜雪冰城門店，拉回了一具女性遺體。