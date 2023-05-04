幕後／第三次成功拆彈！港湖雙姝相爭落幕　侯友宜出手協調原因曝

▲侯友宜居中協調國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選，最後由台北市議員李彥秀出線。（圖／翻攝自Facebook／李彥秀）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜前晚協調台北市港湖立委初選成功，最終由市議員李彥秀出戰，有意挑戰的市議員游淑慧選擇退出。外界對於侯跨界協調北市黨內初選相當好奇，但據了解，最大主因有兩個，第一，李彥秀父親與侯為舊識，侯跟李家有兩代交情，所以他是以父執輩的角色關心；第二，在互比式民調中游淑慧落後李彥秀，因此，藍營各方人士才出來協調此事，而侯則是最後拆彈成功的人。

根據國民黨台北市黨部規劃，國民黨5月10日上午10時將公佈第四選區（內湖、南港）初選民調結果，不過，昨日下午游淑慧、李彥秀以及市黨部主委黃呂錦茹出席記者會宣布初選停止，因在侯友宜居中協調下，由李彥秀代表出線。游表示，經過一夜思考，決定「轉念、放下、攜手」。李則提及，昨天好好跟侯友宜吃飯喝咖啡，兩人深深覺得這局共同最大敵人、目標是民進黨立委高嘉瑜，決定要儘速整合、別讓支持者擔心與傷心。

港湖立委初選國民黨多位大咖都非常關心，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨日在記者會後也向記者表示，「你們想到的人都有幫忙」。據了解，連前台北市長、也是游淑慧的前老闆郝龍斌也有出手協調，都是不希望雙姝在初選相爭，最後危及2024總統與立委選舉結果。

近侯人士也表示，李、游和侯友宜都有交情，議員選舉的時候，侯友宜也都有去幫他們站台或是錄宣傳影片，所以侯才主動希望可以藉由他搭起李與游兩人溝通的橋樑，一同努力為2024打拼。

其實游淑慧昨也在臉書透露，侯市長在看到港湖一連串的新聞後，主動約她們坐下來聊聊，同時也說了很多個人從政信仰，這時候自己才發現，侯友宜不是不會舌燦蓮花，而是他不要。侯強調2024這場團體戰，盼國民黨每份戰力都要放到合適位置，不要內戰、內耗。

由於立委選舉與總統大選有密切連動，而且這次是侯友宜繼成功協調新北市淡水、新店兩個選區後，第3次為國民黨立委初選拆彈；更是侯首度跨出新北來化解爭端。藍營人士認為，從這幾次侯出手可以看到，侯似乎也是希望可以展現他對於黨內事務的關心，同時也可被視為，距離國民黨徵召他參選2024總統日子也不遠了。

