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社會 社會焦點 保障人權

「黃金眼」詐保4550萬　神秘藥水每天2滴半年視力剩0.01

▲視力檢查。（圖／CFP）

▲2名男子刻意損害自己的眼睛視力藉此詐領失明保險理賠。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

男子蔣宗華先前用樹枝自傷左眼詐保成功後，遊說工地認識的男子林彥亭，表示有種神奇藥水，每天1、2滴，可以快速弱化視力，果然林男在半年內，視力從0.9降為0.01以下，林男委託律師向郵局和台新聲請理賠共4550萬元公司申請理賠，但只拿到郵局支付部分的32萬5003元，台新人壽因懷疑其中有詐，扣住4250萬元理賠金並提告，台北地檢署4日依詐欺罪起訴宋、林2人。

起訴指出，蔣宗華曾在2013年間，假裝遇到車禍，但實際上是自己用樹枝戳瞎左眼，藉此向保險公司詐得353萬6648元，經宜蘭地檢署2度偵查起訴後，被法院判刑1年確定，但蔣宗華趁著入獄前，不斷遊說其他朋友一起參與詐保，聲稱只要用一種神奇藥水，就可快速降低視力，再透過網路上找到擅長保險訴訟的律師梁淑華去向保險公司申請理賠，萬無一失。

蔣宗華還特地遊說友人，要參加這種詐保的話，記得成立公司，以公司負責人名義去投保，可獲得較高的理賠金額，其中蔣的朋友黃姓妻子因為缺錢一度心動，照著蔣宗華的講解一步一步進行，但最後實在覺得不妥，只繳了一期保險金，就在保單審閱期決定不保了。

▲眼藥水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嫌犯使用不明眼藥水快速弱化視力，變過眼科醫師開出視力受損的診斷證明。（示意圖／pixabay）

不過黃女在2019年間，另外引介缺錢的林彥亭給蔣宗華認識，蔣找來認識的保險業務員幫忙協助辦保，並約定未來的理賠款中1000元要給蔣，其餘都歸林彥亭所有，林照著蔣的指示，透過保德信業務員購買台新人壽和郵局保單後，從隔年初開始使用不明藥水，每天在兩眼各滴1、2滴，希望視力快速衰退。

果然林彥亭2020年3月的時候，到醫院檢查右眼視力還在0.9，左眼視力則已經降到眼前30公分處；6月再去檢查時，連右眼的視力都降到眼前15公分處，最後醫院在8月開出診斷證明，林彥亭「雙眼脈絡膜炎合併黃斑部結痂」、「雙眼視力均為萬國視力表0.01以下」。

林彥亭馬上拿著診斷書請律師幫忙，向郵局申請理賠300萬元，結果獲賠32萬5003元，另外台新人壽公司收到4250萬元的理賠申請後，察覺有異而拒付並報警，檢警勾稽相關人等關係後，發現這是一起刻意製造失明的詐保案，將蔣宗華和林彥亭均依詐欺罪提起公訴，尚未著手的黃女等人則不起訴，不知情的保險業務與律師則因查無犯罪實證，他案簽結。

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