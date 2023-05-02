全台變天！　首波梅雨周末到

▲5月進入梅雨季。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今年梅雨季首波梅雨周末到！天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天（2日）表示，周六晚間到周日鋒面通過，各地都有陣雨機會，中北部地區雨勢可能會比較明顯一些。

歐宗學指出，今日台灣附近受偏東風影響，氣溫相較過去兩天持續回升，西半部白天高溫都將上看30度，中南部內陸地區有機會來到33-36度，東半部因為雲量稍多，大致在26-29度。

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歐宗學說，天氣方面，迎風面東半部有些局部短暫陣雨機會，西半部則是普遍晴到多雲，但下午時段的山區附近有午後熱對流雲系發展，也可能帶來些雨勢，不過水氣並不多，下雨的範圍及雨量都比較有限。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



歐宗學分析，周三環境風向進一步轉為東南風，各地仍是類似的天氣與氣溫型態；周四開始轉南風環境，各地持續暖熱，天氣普遍晴到多雲，午後山區有局部短暫陣雨機會，以中北部、東半部山區機會較高，類似的天氣型態預估至少可以持續到周五。

歐宗學表示，周六白天新一波鋒面系統逐漸接近，北部、東半部雲量增多陸續轉有不定時局部短暫陣雨，越晚機會越高，中南部仍可維持多雲時晴天氣；周六晚間到周日鋒面通過，各地都有陣雨機會，中北部地區雨勢可能會比較明顯一些。

歐宗學提到，雖已進入梅雨季，但這波鋒面還不是典型的梅雨鋒面系統，屬於移動型的系統，預估雨勢會在周日晚間到下周一隨著鋒面一掃而過、轉為東北季風環境以後而逐漸趨緩，氣溫也會再次轉涼。

歐宗學指出，目前各預報模式對於周末這波鋒面影響的時間、區域、雨量等等，都還有不小的分歧，不確定性高，可能還要觀察幾天才會有比較穩定的預報結果。