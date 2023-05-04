鵝油拌飯、照燒雞肉都有！　超商最新「2款飯糰」全門市搶吃

▲超商最新2款飯糰開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐又有新選擇！有超商強勢推出2款「新飯糰」，有拌入蔥香鵝油的「鵝油拌飯飯糰」，混合鹹香醬油搭配彈牙米飯，大口咬下超滿足，還有「照燒雞海苔飯糰」，口感紮實軟嫩的照燒雞肉搭配海苔拌飯，大人、小孩都愛，即日起於全門市開吃。

▲首推香氣十足的鵝油拌飯飯糰。

OK mart推出全新聯名飯糰「大拙匠人-鵝油拌飯飯糰」，是選用大拙匠人香氣十足的蔥香鵝油，結合醇厚鹹香醬油後，再揉合香Q米飯，每一口可是都能吃到鵝油香，加碼還有這款冷凍鮮食「氣冷雞-照燒雞海苔飯糰」，使用口感紮實、可保留雞肉原有鮮甜肉汁的氣冷雞雞肉，製成照燒雞肉搭配海苔拌飯，同樣超滿足，即日起就能於全門市買到。

▲7-11開賣「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」。

另，吃完鹹食肯定要來點甜點，7-11近日找來GODIVA合作推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，使用不同比例的巧克力調和搭配慕斯蛋糕層層疊疊，最上層可是吃得到濃郁巧克力慕斯結合細緻巧克力蛋糕，口感绵密柔滑，底下還有酥脆巧克力餅乾，頂部則再以巧克力球增添口感層次，最後放上GODIVA特製logo巧克力片作為點綴，一次就能吃到多種巧克力滋味，即日起開放全台7-11門市預購，預購日最快2天可取貨，限量15萬杯、售完為止。