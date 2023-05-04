地球最終命運！科學家首度目擊　恆星一口吞噬行星

▲垂死的類太陽恆星一口吞噬周圍行星。（圖／翻攝NASA）

記者張靖榕／綜合外電報導

最新研究指出，科學家第一次捕捉到一顆類太陽恆星吞噬行星，整個過程的速度在數十億年的尺度裡，基本上就是瞬間將行星整個吞噬，而這也可能預示了地球最終將被太陽吞噬的命運。

綜合外電報導，天文學家3日報告，觀察到一個相當或大於木星的氣體巨行星，正被一顆因垂死而不斷膨脹的恆星吞噬。這顆如太陽一般的恆星因老化已膨脹數十億年，以至於吞噬了繞軌運行的行星。

類太陽恆星接近死亡時會不斷膨脹，達到正常大小的1000倍以上，變成一顆紅巨星（red-giant）。最新研究顯示，太陽可能最終也會循著這個發展軌跡，瘋狂膨脹後吞噬地球在內的4顆內行星。

「如果有什麼可以安慰的，就是這在50億年後才會發生」，共同研究者哈佛-史密松天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的麥克洛（Morgan MacLeod）說。

研究刊登在《自然》（Nature）期刊，這場「銀河盛宴」發生在距離地球1萬光年至1萬5000光年，而這顆恆星已存在100億年的歷史，它的質量約是太陽的0.8到1.5倍，被吞噬的則可能比木星大近10倍。

雖然天文學家先前曾觀測到其他恆星吞噬行星的痕跡，但這是第一次觀測到吞噬的過程。

研究團隊成員之一，加州理工學院的卡斯李沃（Mansi Kasliwal）表示，由於恆星的壽命可達數十億年，因此這個行星被吞噬的過程非常短暫，實際上是在一次突然的事件中發生的。