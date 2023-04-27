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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】高雄昭憲茶業沉浸在茶色香的甘甜韻味

▲▼ 昭憲於2018年榮獲特等獎，成為最年輕特等茶王得主(右5)。（圖／臺灣更生保護會高雄分會提供）

▲昭憲於2018年榮獲特等獎，成為最年輕特等茶王得主(右5)。（圖／臺灣更生保護會高雄分會提供）

記者王淑君／整理報導

茶味的甘甜苦澀，正是昭憲對於人生的體悟。年少的昭憲混跡黑幫，虛擲歲月，之後因販賣毒品而接受法律制裁，入監服刑。在獄中，他看著母親對他一次次的親情呼喊，並目送其每次會面後難過離去的身影，使得昭憲有了翻轉人生的深刻體悟。

一杯好茶的領悟　開啟創業之路

出獄後，昭憲不斷反思著自己的缺點與擁有的資源，便有了開業的想法。為了解自己能做什麼，令他陷入深思。在某次前往親戚家中拜訪，當時品嘗的一杯茶便成為改變他一生的關鍵。

為了踏入茶葉領域，昭憲時刻提醒著自己，一定要成功，不許失敗。憑藉著這股堅定的信念與力量的推動，2018年，成為最年輕的特等茶王，昭憲將各式各樣的茶種製成茶包，並轉變為冷熱皆宜的包裝，也注意到現今茶葉不再只是純粹品茗，他注意到手搖飲品的市場趨勢，將茶包產品轉型成可方便飲用的隨手冷飲，將飽滿的茶葉浸泡成冷泡茶，隨時可享用甘甜的茶滋味。

▼新研發冷泡茶系列為昭憲茶業熱門商品。（圖／臺灣更生保護會高雄分會提供）

▲▼ 昭憲於2018年榮獲特等獎，成為最年輕特等茶王得主(右5)。（圖／臺灣更生保護會高雄分會提供）▲▼ 昭憲於2018年榮獲特等獎，成為最年輕特等茶王得主(右5)。（圖／臺灣更生保護會高雄分會提供）

昭憲的產品已通過SGS檢測認證及茶飲生產認證，目前可以透過家樂福及線上商城品味到這份甘甜。昭憲茶業的規模持續拓展，冷泡茶也研發出特別的蜂蜜檸檬、冬瓜檸檬口味，透過專業把關，帶給消費者更溫潤的好味道。

更保貸款助拚搏　親情鼓舞向前行

回想當時為了創業，昭憲與更生保護會高雄分會貸款了80萬元添購設備，之後一步一腳印的戮力經營，後續得以設立代工廠，將規模擴大。當今年度得知貸款即將繳清時，他的心中漸漸踏實，他靠著自己的一雙手打造出如此精采的人生。

創業伊始，內心的不安與徬徨，都因為家人的支持，讓他獲得勇往直前的力量，他一步步的調整方向，找尋到最合適自己的前進步伐。現在，家庭與孩子仍舊是鼓舞他持續努力的因素，這股親情的力量成為他持續拚搏的動力。

更生好物銷售資訊

昭憲茶葉

購買地址：高雄市岡山區灣裡路212號

聯絡電話：0968-116-583

銷售網路：shopee.tw/tea0629

▼ 由昭憲茶業合法代工廠出品的精選茶品。（圖／臺灣更生保護會高雄分會提供）▲▼ 昭憲於2018年榮獲特等獎，成為最年輕特等茶王得主(右5)。（圖／臺灣更生保護會高雄分會提供）▲▼ 昭憲於2018年榮獲特等獎，成為最年輕特等茶王得主(右5)。（圖／臺灣更生保護會高雄分會提供）

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