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快訊／國2東向自小客「燒成火球」　駕駛急逃生...後方回堵

▲國2東向8.3K處今天傍晚發生火燒車意外，消防人員迅速撲滅火勢，警方在現場處理。（圖／翻攝自國道即時路況網站）

▲國2東向8.3K處今天傍晚發生火燒車意外，消防人員迅速撲滅火勢，警方在現場處理。（圖／翻攝自國道即時路況網站）

記者沈繼昌／桃園報導

國2東向8.3K處今（3）日傍晚發生火燒車事故，國一警察大隊接獲通報趕往現場處理，桃園市消防局派員趕往搶救，火勢於20分鐘左右被撲滅。國一大隊指出，這起火燒車事故佔用外側與路肩車道處理中，所幸駕駛及時逃生未受困，後方車陣一度回堵約4公里，事故原因仍在調查釐清中。

▲國2東向8.3K處今天傍晚發生火燒車意外，消防人員灌救中（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國2東向8.3K處今天傍晚發生火燒車意外，消防人員灌救中（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一大隊指出，大隊勤務指揮中心於今天下午5時40分許接獲通報，國道2號東向8.3公里機場系統路段有火燒車事故，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園市消防局派車協助，警方則封閉外側車道與路肩處理，所幸消防人員迅速撲滅火勢。

▲國2東向8.3K處今天傍晚發生火燒車意外，消防人員灌救，但轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國2東向8.3K處今天傍晚發生火燒車意外，消防人員灌救，但轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一大隊表示，事故轎車是48歲朱姓男子駕駛，朱姓男子指稱，行經意外發生路段時察覺車輛有異狀，趕緊停靠路肩下車察看，車輛隨即起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸朱男及時下車逃生並未受困，亦未波及其他車輛，火勢於晚間6時9分被撲滅，後方車流一度回堵近4公里，目前仍在消化車陣中。

國道行控交控中心提醒用路人注意行車安全，至於起火原因仍待消防人員鑑識釐清中。

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