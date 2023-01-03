桃園福容飯店地下室廚房火警　疏散逾50名員工、房客幸無人受困

▲桃園市桃園區大興西路福容飯店今（3）日下午近5時許發生火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區大興西路福容飯店今（3）日下午傳出火警，濃煙從地下室不斷竄出，消防人員到場後趕緊疏散員工與房客到1樓，初步發現起火點在地下1樓廚房排油煙機，消防局大約20分鐘控制並撲滅火勢，初步清點火場發現無人受困與受傷，至於起火原因仍待進一度調查釐清。

▲桃園市桃園區大興西路福容飯店今（3）日下午近5時許發生火警，消防人員進入地下室灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，位於桃園區福容飯店為地上13層、地下4層RC結構建築物，今天下午4時48分許，消防局勤務中心接獲報案指稱地下室傳出火警，疑似地下一樓廚房冒出大量濃煙，消防局出動3輛消防車、1輛救護車與12名境消與救護人員到場灌救。

▲桃園市桃園區福容飯店今天下午近5時許發生火警，消防局及時疏散員工與房客到一樓安全處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員抵達福容飯店後，立即疏散38名員工、15名房客到一樓安全處，消防人員進入地下一樓廚房灌救，下午5時10分控制火勢，初步清查並無人受困與受傷，燃燒面積約20平方公尺。

消防局表示，根據員工透露是地下餐廳傳出火勢，所幸當時廚房大廚等人員都已及時疏散，房客也順利疏散完成，下午5時30分許撲滅殘火，至於起火原因仍待進一步鑑識調查。