桃園觀音車庫凌晨大火...燒毀4車　堆高機也遭殃「機車只剩骨架」

▲桃園市觀音區正大路一處車庫今（6）日零時續傳出大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區正大路一處車庫今（6）日凌晨傳出大火，桃園市消防局第三大隊據報派出大批消防車與警消灌救，起火地點是鐵皮建築車庫，車庫內停放多輛汽機車，消防人員雖不到2小時撲滅火勢，仍造成1輛小貨車、1部堆高機與2輛機車燒毀，所幸並無人受困與受傷，起火原因仍待鑑識人員調查釐清。

▲桃園市觀音區正大路一處鐵皮車庫今天凌晨傳出火警，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，這處位於觀音區新坡正大路車庫於今天凌晨零時16分接獲報案，火勢從車庫內竄出，消防局第三大隊派出24名消防人員、8輛消防車與1輛救護車前往搶救。

▲桃園市觀音區正大路一處鐵皮車庫今天凌晨傳出火警，消防人員撲滅火勢後，車庫內2台機車與小貨車被燒毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這處車庫是鐵皮式建築，消防人員布置多處水線灌救，火勢在零時37分獲得控制，凌晨1時45分完成殘火處理，但現場1輛小貨車與2台機車被燒毀、1輛堆高機駕駛座部分受損，其餘還有部分雜物被燒成灰燼，燃燒面積約25平方公尺，所幸並無人員受困與受傷，起火原因仍待火調科人員調查釐清。

▲桃園市觀音區正大路一處鐵皮車庫今天凌晨傳出火警，消防人員撲滅火勢後，車庫內堆高機駕駛座受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）