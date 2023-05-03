眾人目睹死亡無人相救！　男子學大俠「水上漂」失衡溺斃　

▲男子挑戰「水上漂」溺斃 。（圖／翻攝 澎湃）

記者任以芳／綜合報導

四川重慶一處景區推出「水上飄」遊戲，結果發生驚悚意外。根據大陸網友提供影片顯示，一名穿白衣男子在水上浮橋賣力奔跑，結果失去平衡掉入水中，由於沒有穿著救生衣，岸上遊客缺乏急救工具，最終男子溺斃身亡。

綜合陸媒報導，事發地是位於重慶市開州區厚壩鎮一家名叫水雲天的度假區，一名男子挑戰武俠小說裡輕功，沒有穿著任何救生衣，大膽在水面上浮橋上奔跑，一開始十分順利，還有遊客笑著大喊加油。

▲ 家屬抗議，孩子哭喊找爸爸 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

當男子跑到浮橋中間位置，一時之間失去平衡落水，隨後在水中掙扎後溺斃，岸上遊客目睹生命的消逝，沒有人出手相救，原因是現場沒有提供救援設備，也沒有人敢冒險下水相救。

報導指出，該名死者28歲，是家中的獨子，留下幼小的孩子，玩水上浮橋項目時並未穿救生衣。事發後，家屬景區要負責安全事故，男子溺亡過程沒有安保人員下水救援，家屬老小甚至拉著抗議橫幅，到景區門口哭訴，「他是家裡的獨子。還我兒子、我要爸爸。」

▲景區宣傳廣告，也沒有穿救生衣，明顯違規 。（圖／翻攝 水雲天公眾號）

事發後，「後湖水雲天休閑度假區」立即停業。之前的微信公眾號顯示，2022年9月宣傳一則「水上飄」項目，附上相關影片，就是男子落水時玩的水上浮橋。該廣告宣稱，「像大俠一樣，輕功水上飄。據說體重160斤以上挑戰成功還有驚喜。」

意外爆發後，該公眾號發布暫停營業公告，內容表示「尊敬的遊客們，因特殊情況，後湖水雲天暫停營業，對此造成的不便，深感抱歉！」至於相關負責人是否有業務過失，需要承擔相關法律責任，至今尚未有最新消息。