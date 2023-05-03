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全國高級中學家長大聯盟參訪世新　讚譽「全亞洲傳播大學龍頭」

圖一：全高聯團隊參訪世新大學，並與世新大學校長陳清河、副校長兼教務長賴正能、副教務長劉峰旭、英語暨傳播應用學系主任王毓芝進行交流。（圖／世新大學提供）

▲ 全高聯團隊參訪世新大學，並與世新大學校長陳清河、副校長兼教務長賴正能、副教務長劉峰旭、英語暨傳播應用學系主任王毓芝進行交流。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／公共事務室

領銜傳播教育創新發展的世新大學，以頂尖設備、特色辦學品質與優秀人才培育受各界賞識與讚譽。3日全國高級中學家長大聯盟到訪，參觀LVS智能攝製基地、影音播客直播間、全媒體大樓，一行人對世新大學卓越的教學環境，給予高度評價和讚揚。

圖二：全高聯與學生一同參觀LVS智能攝製基地。（圖／世新大學提供）

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▲ 全高聯與學生一同參觀LVS智能攝製基地。

副校長楊盛昱介紹全臺最大的混合實境智能攝影棚，擁有同步好萊塢的先進技術，與沉浸式的虛擬攝製流程，顛覆了傳統電視人的攝製模式。他指出，在高教傳播領域中，全球只有臺灣的世新大學與美國的南加州大學兩校具有這樣的設備，自去年開始，師生也合作產製出各類影視作品，為台灣影視產業持續注入更多的生力軍。

世新校長陳清河介紹辦學特色，建構逐夢與築夢的教學環境，持續帶動校內多元特色發展，以創新教學模式貼合產業求新求變趨勢，為傳播教育創立新典範。副校長兼教務長賴正能、副教務長劉峰旭、英語暨傳播應用學系主任王毓芝也與全高聯28位理、監事、會長們進行深度交流，並介紹全國唯一的英語暨傳播應用學系，多元課程不僅重視學生前瞻性，更提高未來職場競爭力。

圖三：全高聯團隊實際體驗LVS智能攝製基地虛擬攝製模式。（圖／世新大學提供）

▲ 全高聯團隊實際體驗LVS智能攝製基地虛擬攝製模式。

全高聯理事長蕭錦戎表示，世新大學的各樣設備都令人大開眼界。在科技化時代，世新願意投注優秀的設備、技術、師資，讓學生走在傳播潮流尖端，這般軟硬實力並不是一般大學能夠做到的，並讚譽世新為全亞洲獨一無二且歷久不衰的傳播大學龍頭。

畢業於世新公廣所的全高聯會長闕慧玲分享，2020年畢業時校園才正開始興建一棟建築物，直到現在才知道原來是全台唯一的LVS智能攝製基地，學生能在課堂中體驗最新的混合實境技術，在驚訝之餘感到滿滿的驕傲，感謝學校不斷地為學生的理想引進最先端的設備。

圖四：全高聯致贈紀念品、感謝狀以及校友捐款合影留念。左起全高聯副理事長許可昇、世新大學校長陳清河、全高聯會長闕慧玲、世新大學副校長賴正能、全高聯理事長蕭錦戎。（圖／世新大學提供）

▲ 全高聯致贈紀念品、感謝狀以及校友捐款合影留念。左起全高聯副理事長許可昇、世新大學校長陳清河、全高聯會長闕慧玲、世新大學副校長賴正能、全高聯理事長蕭錦戎。

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