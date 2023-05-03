孩童玩耍挖出人家祖先　台南明和公園驚見「墓碑」！工務局回應了

▲有網友在臉書台南式PO出意外在南區明和公園發現「墓碑」的照片，引起網友熱議。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書「台南式」PO出照片指出，有小朋友去台南南區特色公園「明和公園」玩耍，看到地上有塊疑是大理石牌，原以為是「植物解說牌」，結果用手撥開石牌上的泥沙，竟發現是一塊他人祖先「墓碑」，台南市工務局指出，目前並未接獲民眾通報，也不知有此事，將派員深入了解這塊墓碑的由來再行處理。

網友在臉書台南式PO文指出：「台南有小朋友去公園玩耍，原以為是植物解說牌，結果不小心挖出人家祖先。」小編 PO文指出：「我早上去現場看後發現是一塊斷裂的墓碑，應該是以前拆除後不小心被拿來公園填土。我先和祂告知，並且用水和布稍微幫祂清潔，願祂在地安詳。」

PO文一出引起網友熱議，網友：「如果遷葬過，墓碑也是會打破，就沒有關係了」、「 在地長輩」、「 之前去還沒注意過」、「 為什麼您還特地去？」、「 那是遷葬過的」、「蝦米！我前幾天剛去！」、「這個要謹慎應對捏」、「驚嚇」、「真的有夠誇張」、「整個公園都是墓地」、「乖，阿公陪你玩」、「考古學霸…」、「未來會是優秀的考古專家」、「欸，還好我老家在彰化，不然就有人在我祖先頭上玩沙沙了」、「台南地底下有滿滿的古蹟」「遍地是古蹟....」、「舊台南城外都是墓區」，連台南市議員林依婷及周麗津都來留言按讚。

不過也有不少網友透露其實很常見：「當撿骨遷移到納骨塔後，墓碑就沒有用途了，也沒有禁忌了，只是應該反面來用」、「應該是檢骨後納進塔了，就變成一片石頭，很耐用堅固的石頭」、「我記得土葬撿骨的話，要把原墓碑打掉，所以留整塊就不知道含義了」、「以前看過店後的庭院也有是墓碑當踏石的經驗」。

據了解，台南市南區明和公園，位於南區新建路與新興路轉角處，設施有攀爬網、溜滑梯、滑索等設施，另一旁的兒童遊戲組也有遮陽設施，平日孩子可在綠意草皮上恣意奔跑、打球，大人在一旁也可以放鬆休息，很適合假日帶小朋友來休閒親子同樂的好地方，也是台南第一座地景式遊戲場。