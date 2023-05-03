▲日本草莓違規望解套！專家會議同意准用「2款農藥」，最快2周內預告。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

日本進口草莓屢次被驗出農藥殘留，食藥署日前公布後市場稽查，也有5件日本草莓檢出氟尼胺等農藥。由於該農藥僅台灣禁用，日本已於2月來函申請放寬，食藥署長吳秀梅表示，已召開專家會議評估安全可行，最快2周內預告解禁。屆時公告上路後，有望幫日本進口草莓解套。

日本草莓自去年下半年至今共計37批不合格，違規事由多為驗出台灣禁用的克凡派、氟尼胺。食藥署今年啟動後市場稽查，也有12件逐批查驗合格的草莓驗出農藥殘留，台北內湖好市多、微風超市南京店與唐吉訶德西門町店都有品項違規。

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食藥署北區管理中心簡任技正吳宗熹表示，日本草莓自去年11月1日起採取加強抽批，12月29日調整成逐批查驗，之後陸續有業者合格率達標降回逐批查驗，直到今年3月20日又調回逐批查驗。

「但就算邊境抽驗合格，後市場也可能驗出不合格產品。」吳宗熹解釋，因為就算是100%逐批查驗，樣本數也有限，因此可能出現邊境合格、市售違規的情形。但現在食藥署已將後市場不合格紀錄與邊境勾稽，調高抽驗比例，若輸入業者半年內驗出2次違規，會請業者進行源頭管理，若持續不合格，就可暫停受理報驗。

面對日本草莓屢次被驗出違規，食藥署除了逐批查驗外，也請日方提改善方案，而日方也在今年2月向食藥署申請放寬克凡派、氟尼胺等農藥限制。

對此，食藥署長吳秀梅表示，農藥使用標準依國情不同，食藥署近期已召開專家會議評估風險，與會專家認為風險不高，建議訂定安全容許量，目前已進入行政作業，預計2周內預告准用，屆時會有60天評論期蒐集各界意見，之後才會依程序公告上路。