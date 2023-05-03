愛爾蘭不接受武力改變台海現狀　外交部：可見台海穩定已是全球議題

▲愛爾蘭副總理馬丁（Micheál Martin）針對台海表態。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

愛爾蘭副總理馬丁（Micheal Martin）2日表示，台灣情勢和平穩定至關重要，任何企圖以武力單方面改變現狀的行為都不可被接受。外交部3日回應，外交部注意到馬丁於愛爾蘭皇家學術院（Royal Irish Academy）國際關係年度會議發表主題演說中強調，台海和平穩定至關重要，無法接受任何企圖以武力單方面改變現狀的行為，外交部對此表示歡迎與肯定。

馬丁於演說中肯定德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）所言，任何嚴重的情勢升級都將影響全球，波及所有國家；台海情勢緊張並非與歐盟無關；並提及愛爾蘭應加強經濟韌性、體制韌性，並與歐盟夥伴合作確保經濟安全。

外交部表示，馬丁上述公開發言是繼2月24日美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）接受媒體專訪、4月18日G7外長會議聯合聲明、4月25日英國外相柯維立（James Cleverly）發表年度外交政策演說、4月26日美韓元首聯合聲明、4月27日英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）簽署合作備忘錄後，又一民主國家重申台海和平穩定的重要性，凸顯維持台海和平穩定已是全球重要議題。

外交部表示，台灣與愛爾蘭是共享民主、自由、人權與法治等普世價值的夥伴，未來將持續強化雙方在農牧、生技、機械及綠能等領域合作，台灣未來將持續善盡國際成員責任，並與愛爾蘭等理念相近夥伴共同為全球的自由民主、和平穩定與永續繁榮做出更多貢獻。