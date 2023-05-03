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睡前狂喝「超商飲料地雷」　早上臉就大水腫

巧克力飲品也是高納飲品之一，千萬不要過量飲用。（示意圖／翻攝自pexels）

▲巧克力飲品也是高納飲品之一，千萬不要過量飲用。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

不少人都擔心前一天吃太鹹，隔天一起床就大水腫，但泌尿科醫師就提醒，不只吃太鹹容易大水腫，也要小心不鹹但納含量高的飲料，這種飲料都藏著高納陷阱，醫師戴定恩就透露，就連吃麻辣鍋常見的酸梅湯都是高納飲料之一，並列出5種容易讓你水腫的飲料，警告千萬不要睡前狂喝。

購買任何食物前都可以看一下營養成分表，就能清楚看到納的含量。（示意圖／翻攝自pexels）

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▲購買任何食物前都可以看一下營養成分表，就能清楚看到納的含量。

戴定恩醫師表示，鈉含量超標會造成身體腎臟負擔、增加尿路結石風險、引發水腫、刺激食慾，吃進過多熱量、引發高血壓、中風等心血管疾病、提升失智的機率、骨密度流失，特別是更年期女性髖骨密度的流失。

他舉例包含運動飲料、果菜汁、巧克力飲品、酸梅湯、楊桃汁、巧克力飲品，都是不鹹但卻高納的飲品。但他也表示，有一些飲料本身沒有高鈉問題 (如：自己打的果菜汁)，市售飲料會額外添加鈉時才要注意，購買前記得確認營養成分表！

他也分享國健署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6公克），多喝水代謝體內的鈉，少喝加工飲料、少喝湯，尤其是火鍋的湯、減少醬料使用。

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