載59包毒品飆速「撞死補教師」！惡駕駛遭檢聲押

記者閔文昱／綜合報導

台中市24歲林姓男子1日下午開車狂飆，興沖沖要去和傳播妹開毒趴，不料在大里區益民路無剎車直接撞上機車雙載的師生，造成賴姓補習班女老師傷重不治，陳童左腳骨折，警方還在他車上搜出59包毒品和10萬現金。檢方2日偵辦後，將林男依毒品等罪嫌，向法院聲請羈押。

45歲賴姓補習班女老師1日下午3點57分，騎乘機車從學校搭載10歲的陳姓男學生回安親班，不料在行經益民路一段155號要左轉穿越車道時，被直行飆速的林男開的車撞上，賴女送大里仁愛醫院急救不治死亡，學生左腳骨折，林男則因車速太快，車頭掉落，水箱破裂，無法逃逸，被趕來的警方當場逮捕。

▲林男飆速要去開毒趴，結果撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

警方在林男車內查獲59包毒品和10萬現金，懷疑販賣成份居多，但林男供稱，前一晚才花10萬買來15包毒品愷他命、44包甲基卡西酮毒咖啡包，已在網路上揪好傳播妹一起開毒趴狂歡。由於目前尚無法證明他涉嫌販毒，偵訊後依過失致死罪、毒品危害防制條例、公共危險移送台中地檢察署偵辦。

台中地檢署2日指出，經檢察官複訊後，認定林男罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據之虞，諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押。