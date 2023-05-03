　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

載59包毒品飆速「撞死補教師」！惡駕駛遭檢聲押

記者閔文昱／綜合報導 

台中市24歲林姓男子1日下午開車狂飆，興沖沖要去和傳播妹開毒趴，不料在大里區益民路無剎車直接撞上機車雙載的師生，造成賴姓補習班女老師傷重不治，陳童左腳骨折，警方還在他車上搜出59包毒品和10萬現金。檢方2日偵辦後，將林男依毒品等罪嫌，向法院聲請羈押。

45歲賴姓補習班女老師1日下午3點57分，騎乘機車從學校搭載10歲的陳姓男學生回安親班，不料在行經益民路一段155號要左轉穿越車道時，被直行飆速的林男開的車撞上，賴女送大里仁愛醫院急救不治死亡，學生左腳骨折，林男則因車速太快，車頭掉落，水箱破裂，無法逃逸，被趕來的警方當場逮捕。

▲▼毒犯飆速要去開毒趴，結果撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

▲林男飆速要去開毒趴，結果撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

警方在林男車內查獲59包毒品和10萬現金，懷疑販賣成份居多，但林男供稱，前一晚才花10萬買來15包毒品愷他命、44包甲基卡西酮毒咖啡包，已在網路上揪好傳播妹一起開毒趴狂歡。由於目前尚無法證明他涉嫌販毒，偵訊後依過失致死罪、毒品危害防制條例、公共危險移送台中地檢察署偵辦。

▲▼毒犯飆速要去開毒趴，結果撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

台中地檢署2日指出，經檢察官複訊後，認定林男罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據之虞，諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押。

▲▼毒犯飆速要去開毒趴，結果在安親班門口撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
郭台銘道歉盼能並肩作戰　韓國瑜發聲了！
響尾蛇斷頭「自咬身體」　詭異影片曝光
立夏要來了！　1生肖難逃「車關」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹聯旭仁會春酒惹怒警政署！會長「瘋狗偉」遭拘提　預計今移送

載59包毒品飆速「撞死補教師」！惡駕駛遭檢聲押

躲避攔查倒車撞死人！他開車落跑「讓女友頂罪」　2人下場慘了

內湖槍手狂轟15槍行蹤不明！關鍵人竟無保請回　士檢不服今提抗告

快訊／八里槍手出捷運站遭壓制落網　逃亡2天偷機車「聲押禁見」

南投三寶「詭異逆向殺人」高視角畫面曝！女騎士亡　機車燒成火球

快訊／台61線「10車連環撞」！車主站路肩求援

被指「內鬼」洩密明道經紀人　她爆氣自稱吹哨者「歡迎檢調找我」

2日本妹來台遭「撲倒襲胸」！台男捷運月台襲擊　逞慾後爽逛夜市

獨／補教女師遭毒男撞死！妹妹淚盼：政府對毒駕、酒駕多努力

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

竹聯旭仁會春酒惹怒警政署！會長「瘋狗偉」遭拘提　預計今移送

載59包毒品飆速「撞死補教師」！惡駕駛遭檢聲押

躲避攔查倒車撞死人！他開車落跑「讓女友頂罪」　2人下場慘了

內湖槍手狂轟15槍行蹤不明！關鍵人竟無保請回　士檢不服今提抗告

快訊／八里槍手出捷運站遭壓制落網　逃亡2天偷機車「聲押禁見」

南投三寶「詭異逆向殺人」高視角畫面曝！女騎士亡　機車燒成火球

快訊／台61線「10車連環撞」！車主站路肩求援

被指「內鬼」洩密明道經紀人　她爆氣自稱吹哨者「歡迎檢調找我」

2日本妹來台遭「撲倒襲胸」！台男捷運月台襲擊　逞慾後爽逛夜市

獨／補教女師遭毒男撞死！妹妹淚盼：政府對毒駕、酒駕多努力

竹聯旭仁會春酒惹怒警政署！會長「瘋狗偉」遭拘提　預計今移送

雲南發生「規模5.2地震」　大陸網友：在睡夢中被搖醒

林志玲完美套進「4年前婚禮禮服」！自曝當媽後也曾發胖、有腰間肉

28歲男玩水上浮橋「掙扎60秒溺斃」家人笑著喊加油　手機錄下過程

載59包毒品飆速「撞死補教師」！惡駕駛遭檢聲押

館長電商出包？豬五花放「A5和牛照」菲律賓肉商IG竟有同一張

《灌籃高手 The First Slam Dunk》原聲帶確定發售、再回顧電影熱血感動

馬國檢討5G計畫「華為想爭取」　美歐示警面臨國安風險

富邦悍將續戰樂天桃猿　江國豪交手洋投雷法

史航「遭12女控性騷」二次發聲　還原聊天紀錄：都有不同程度交往

印度吊橋斷裂瞬間曝！ 男大字型猛搖下秒墜河

社會熱門新聞

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

三寶「詭異逆向殺人」女騎士亡　畫面曝光

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

北捷淫男狂追畫面曝！等車遭猛撲抓傷胸部

丹大林道崩塌　他拉不住看車墜谷

幫前夫詐貸2.8億　兆豐女科長再遭起訴

台61線「10車連環撞」！車主站路肩求援

雙屍命案逃死定讞　死者母怒廢死贏了！

即／南投女騎士遭逆撞慘死　機車起火燒成廢鐵

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

男友倒車撞死人！她赴警局頂罪　2人都慘了

內湖槍擊案關鍵人無保請回　士檢不服提抗告

竹聯最強「神祕堂口」解密！　酒店經紀兼營「流浪毒咖啡包工廠」

更多熱門

相關新聞

西門町雙屍命案　陳福祥逃死定讞

西門町雙屍命案　陳福祥逃死定讞

發生在2015年間的西門町峨嵋停車場雙屍命案，2名販毒集團小弟因為黑吃黑，遭槍殺後屍體被堆疊在汽車後座，震驚社會。兇手陳福祥歷經法院4度判處死刑，但均遭最高法院撤銷。全案日前第五度判死後再度上訴，最高法院2日自為判決，撤銷死刑判決，改判處陳福祥無期徒刑定讞。

運毒遭判無期入獄16年失智　更保屏東分會出手救助　

運毒遭判無期入獄16年失智　更保屏東分會出手救助　

男子拂曉遇警盤查竄逃失速自撞

男子拂曉遇警盤查竄逃失速自撞

即／台中驚現1m深天坑！自來水爆管釀禍

即／台中驚現1m深天坑！自來水爆管釀禍

即／買兇狙殺新店咖啡商　槍手判無期...藏鏡人逃杜拜

即／買兇狙殺新店咖啡商　槍手判無期...藏鏡人逃杜拜

關鍵字：

大里毒品補教師

讀者迴響

熱門新聞

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

YT更新「飲食失調規範」吃播大胃王恐受影響

79歲首席歌后「逝世原因」曝光！　親弟楊慶煌悲痛：像媽媽一樣重要

28歲女星遭酒駕撞死　頭部重創亡

詩亞被爆「藝人病合作開天價」　曝對話紀錄澄清

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

即／疑回應郭台銘道歉！韓國瑜晚間發聲了

即／美股道瓊下跌超過500點　銀行股領跌

女警愛上大毒販　毀了緝毒行動

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面