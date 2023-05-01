陸棋手加冕世界西洋棋大賽　北大法律高材生奪137年第17位世界棋王

▲世界西洋棋王丁立人。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸棋手丁立人近日在2023年國際象棋世界冠軍賽中擊敗俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇奪得冠軍，成為西洋棋大賽（陸稱國際象棋，下同）史上第17位世界棋王，成為該賽事137年來首位「中國棋王」，補齊大陸棋手在西洋棋全球賽事中，團體到個人的全世界冠軍版圖。

《上游新聞》報導，國際象棋世界冠軍賽總共14輪慢棋比賽，贏棋得1分，和棋各得0.5分，誰先獲得7.5分就能奪冠。14輪戰和則要再進行快棋賽的加賽，再和棋則要再加賽超快棋，直到分出勝負。在這次比賽中，前7場兩人有5場分出勝負，相當於兩人幾乎每一局都在短兵相接，貼身肉搏，戰況十分激烈，上一次世界冠軍賽出現這種戰況還要追溯到1958年。

在第12輪賽前，丁立人還落後一分，在此不利情況下，丁立人頂住壓力完成驚天逆轉，將總比分扳成6:6平局，最後兩輪兩人再度弈和，將世界棋王的冠軍賽拖入快棋加賽。經過4輪纏戰，雙方在前3局平局作收，丁立人在最後一局贏下比賽，將冠軍留下。

公開資訊顯示，丁立人1992年出生於浙江溫州，曾被譽為「天才棋童」，不過，在26年的棋藝生涯裡，一直未能如願拿下世界棋王的頭銜，在求學階段還一度轉型「學生型」棋手，赴北大攻讀法律系，直至代表大陸國奧隊參加西洋棋團體賽奪冠，丁立人之後便持續向個人賽「世界棋王」努力。

相較於其餘棋類賽事，西洋棋只有在每年的世界冠軍大賽中奪冠者，才會被認可「棋王」頭銜，正因為如此，西洋棋大賽誕生後的137年內，僅僅出過含丁立人在內的17名「世界棋王」，含金量非常高。

在過去10年內，挪威棋手卡爾森一直牢牢佔據著世界棋王的寶座，直至2022年，卡爾森宣布，不再捍衛世界冠軍頭銜，者才讓後繼者擁有挑戰的機會。丁立人也把握住機會，從區域賽一路過關斬將闖入冠軍賽，成為第17位世界棋王。

