王必勝喊完成任務！談防疫工作：陳時中叫大家戴口罩、我叫大家脫口罩

▲疾病管制署「COVID-19 捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，前指揮官王必勝致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（1）日解編，總計成立1197天，身為第二任指揮官王必勝今（2）日在感恩晚會致詞時笑談，很多人常常問防疫工作是什麼，最簡單的說法就是：「陳時中叫大家戴口罩，我叫大家脫口罩」。他也提到，雖然沒有辦法完全消滅病毒，但盡量把傷害降到最小，穩健、一步一步的把大家帶到這裡，他代表指揮中心防疫團隊向各界報告「我們完成任務了」。

為感謝COVID-19疫情3年多來，熱心捐贈援助物資，以及付出時間精力支援防疫團隊的幕後英雄，衛生福利部疾病管制署於今(2)日舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，由總統蔡英文及行政院院長陳建仁親自頒發感謝獎座予有功人員及團體，向他們致上最真誠的謝意。

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王必勝致詞時表示，他代表中央流行指揮中心團隊歡迎大家參加感恩晚會，也謝謝每一個人在防疫過程中給予協助與支持。他開場先幽默提到，常常有人問「防疫工作在做什麼？」最簡單的說法就是「陳時中叫大家戴口罩，我叫大家脫口罩」，引發現場一片笑聲。

▲疾病管制署「COVID-19 捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，集體為疫情逝者默哀一分鐘。（圖／記者洪巧藍攝）

「但如果要仔細講，三天三夜說不完」，王必勝感嘆，這三年非常漫長辛苦，但他覺得非常光榮，因為在國家需要他們的時候站出來替國家服務。王必勝說「我們沒有辦法完全消滅病毒，但盡量把傷害降到最小。我們無法預測未來，但會克服一個個難關，穩健、一步一步把大家帶到這裡」。

王必勝也說「我們沒有極權專制力量，但是我們用民主法制達成國人與國際都肯定的防疫好成績。我們打不過意識形態的巨人，我們選擇繞過他、閃開他，完成我們工作。最後代表指揮中心防疫團隊，向總統、院長、國人報告，我們完成任務了」。