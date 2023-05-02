找遠距離男友！她見住所「1細節」不對勁　網一看搖頭：你是第三者

▲原PO懷疑男友對感情不忠。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「如果是你們，會想問出那個女生跟男友的關係嗎？」一名女網友發文表示，她跟男友是遠距離戀愛，每次去找對方，都會看到一個女生的來電，之前在住所還看到那個女生名字的東西，讓她覺得兩人關係不尋常。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，她跟男友是遠距離戀愛，一個月會見2次面，不過每次她去找對方，都會看到同個女生的來電。對此，男友解釋是公司同事休假，要他加班或問工作，所以他都不接。

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而讓原PO起疑的不只如此，她之前還在男友住所看到那個女生名字的東西，「例如包裹外面是女生的地址跟姓名，內容物是男友的東西」。當時男友解釋，因為他不方便收包裹，所以才會請那個女生幫忙訂貨，而實際上也確實沒什麼女性用品，牙刷、保養品也都沒看到。

▲男友不給原PO看LINE。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

只是不安的原PO仍拋問，「如果是你們，會想問出那個女生跟男友的關係嗎？」她每次只要問男友，對方都會覺得她很無聊、疑神疑鬼，她要求看LINE，「他也不肯，覺得我不信任他！」她到現在還是覺得雙方關係不尋常，不知該如何是好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「怕啥生氣，電話接起來，直接問，別浪費青春了」、「相信女人的直覺，不用懷疑，就是你想的那樣」、「自信點，你已經被綠了」、「不用看了，絕對有問題」、「我也覺得不尋常，什麼樣的關係能代收包裹」。

也有些網友推測，「誰是第三者難說」、「你可能是小的，包裹才是女主（人）」、「覺得你是送上門的快餐，小三、備胎這種的等級都還不到」、「有沒有可能你是那個小的」、「你是小三自己不知道吧」、「不用問，你只是第三者」、「先搞清楚你是小三，還是那位是小三」。原PO則回應，「我有懷疑，但我找不到證據」。