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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南投立委補選／蔡培慧允規劃竹產業鏈　林明溱推彰南橫向快速道

▲林明溱推出自南雲交流道起規劃東西向快速道路的政見。（圖／林明溱競總提供）

▲林明溱推出自南雲交流道起規劃東西向快速道路的政見。（圖／林明溱競總提供）

記者高堂堯／南投報導

南投第一選區立委補選倒數5天，人口超過5萬的竹山鎮成為藍綠雙方必爭之地：民進黨候選人蔡培慧日前舉辦座談會，承諾當選後規劃「竹產業產業鏈」、爭取工業區或科學園區；國民黨林明溱則端出從南雲交流道預留的銜接口，規劃一條東西向、通往西濱的快速道路，可行經二林工業區及田中高鐵站等。

蔡培慧於座談會上發現有許多長輩出席，多表達渴望下一代回鄉工作，隔代教養出身的她直言，每次到據點或是社區看到長輩，都讓他想起最愛的阿公阿嬤，也認為竹山有傲人的竹產業，未來會規劃竹產業產業鏈，恢復竹藝的榮景，並爭取在地的工業區或科學園區，吸引更多年輕人就業；另將改善通往杉林溪往大鞍沿線的交通道路，讓運輸農產或發展觀光，都能有一條安全的通路。

蔡培慧說，南投是超高齡社會，但偏鄉醫療及重症醫療服務等資源數十年來進展不多，連鄰近的雲林縣都有台大分院及成大醫院從事預防醫學服務；她2年多前與彰基總院長多次討論，終於促成彰基在南崗一路與民族路交叉口擴建新院區，預計增加400床病床，包括急性一般病床、ICU、安寧病床、嬰兒室及負壓隔離病床等等，另外也會增設婦產科、小兒科、牙科、放射腫瘤科、耳鼻喉科等醫療科別，強化急重症醫療量能。

▲蔡培慧於竹山鎮辦理座談會，提出在地相關政見。（圖／蔡培慧競總提供）

▲蔡培慧於竹山鎮辦理座談會，提出在地相關政見。（圖／蔡培慧競總提供）

林明溱則針對居民的交通需求，提出交通改善設施，他表示過去於立委任內成功爭取南雲交流道興建完工，造福竹山鎮、名間鄉及鹿谷鄉的居民，而該交流道北端也設置預留的銜接口，可延伸快速道路系統，他認為可以此規劃一條橫向、與濁水溪平行的快速道路接到西濱快速道路（61線），還能規劃至田中高鐵站，行經彰化縣二水鄉、田中鎮、北斗鎮、溪州鄉，與國道1號連接後，繼續往西連接埤頭鄉、竹塘鄉、二林鎮、芳苑鄉、大城鄉等。

林明溱說，如此竹山居民返鄉可坐高鐵到田中站，再搭大眾運輸回家，彰、投兩地居民互相造訪出遊也多了一條交通要道，彰化二林工業區與竹山工業區廠商之間的交流也將能夠更為方便、節省時間；他承諾選上立委後立即促請相關單位編列預算，來對於此快速道路規劃、進行整體可行性評估，也將再改善保甲路、台3線及河提道路口，變成完整十字路口，解決居民的長期困擾。

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