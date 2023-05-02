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四心級醫療服務　嘉義慈濟拓展洗腎、復健、內視鏡、日照中心

▲▼ 嘉義市慈濟診所日照中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市慈濟診所嘉義慈濟診所全方位醫療服務，拓展洗腎、復健、內視鏡、日間照顧中心 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義慈濟診所位於嘉義市仁愛路市中心安泰大樓，啟業近3年鄰近嘉義市火車站，位居交通轉運樞紐，嘉義在地鄉親就醫非常便利。5月擴大服務，5月2日舉辦診所二期洗腎、復建、內視鏡中心與嘉義慈濟日照中心開幕啟用，嘉義市衛生局副局長莊美如、醫藥新聞週刊社長王慰祖、西榮里里長林芳志等來賓受邀出席。

▲▼ 嘉義市慈濟診所日照中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市衛生局副局長莊美如對於慈濟診所從預防、醫療到長期照護的一條龍服務給予肯定。（圖／記者翁伊森攝）

莊美如表示，嘉義慈濟診所的特點，是從預防、醫療到長期照護的一條龍服務。診所設有運動中心、巷弄長照站及診所，若是遇到較嚴重的疾病，也可以轉診到醫院治療，後續還有長照的居家服務、日間照顧，未來還會有住宿型服務，對嘉義市民來說是非常好的服務。

▲▼ 嘉義市慈濟診所日照中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市慈濟診院長賴寧生試用設備 。（圖／記者翁伊森攝）

診所設有活齡運動中心，為了預防長者失能，要在長者未失能前提供肌力訓練，嘉義市6個運動中心因此而成立，嘉義慈濟診所活齡運動中心也是其中之一，若是老人有肌力退化的狀況，都可以到運動中心進行訓練，有專業教練指導，歡迎民眾多加利用。

嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生表示，診所有教學醫院醫療品質，內外婦兒科一應俱全，進到診所內無藥水味，內部空間寬敞又明亮。他強調，為了拓展診所醫療服務，感謝衛生局主管機關，給予診所申請各項醫療設施提供最高標準與指導，診所以「嚴謹」戰戰兢兢的態度，設置洗腎、復建、內視鏡中心與嘉義慈濟日照中心，為了提供更高品質與貼近就醫便利性及一站式「四心級」全方位醫療服務。落實分級醫療，垂直整合的概念，例如日照中心的長者若是有肌力問題，可以與復健中心、活齡運動中心整合，而醫院急重症病人出院後，也可以依分級醫療的概念，到診所回診追蹤，實踐以人為本的精神。

▲▼ 嘉義市慈濟診所日照中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義慈濟診所負責人蔡任弼主任說，診所二樓原設有門診診間，同一樓層拓展洗腎、復建、內視鏡中心，讓民眾不必再舟車勞頓回到大林檢查，可以在嘉義慈濟診所一次完成，再結合日照中心及活齡運動中心，甚至未來的長照據點，就是整合醫療，讓醫療從預防、治療到復健都可以做得到。

「一心級」復健中心，提供物理治療、職能治療服務。整合相關專業醫療群及治療師團隊提供復健服務，診所採用許多復健相關機型（如：牽引、電、熱療、石蠟浴、運動衛教，執行物理治療，讓需要進行復健的民眾得到最便利與高優質的復建醫療。

「二心級」血液透析室，空間坪數170坪，總床數24床，提供腎友專屬洗腎專車服務。由診所負責人腎臟專科蔡任弼主任帶領的專業醫療及護理團隊，提供優質透析服務，診所洗腎機採用醫學中心等級，嚴格執行肝炎及無肝炎分區治療。

「三心級」內視鏡中心備有新型高解析度超音波及內視鏡主機，提供腹部超音波、胃鏡及大腸鏡檢查。腸胃科醫師同時具備充水式大腸鏡技術，能將執行大腸鏡的不適感減到最低。

「醫療用心、照顧安心」銜接嘉義慈濟診所各項醫療服務的嘉義慈濟日間照顧中心，在診所樓上四樓，打造139坪，照顧服務30位失能及失智長輩的日間照顧中心，不僅提供長照長輩居家溫馨服務，更貼心減少家屬照顧的負擔。利用同棟診所醫療設施優勢，在日間照護的長輩，只要「搭電梯」就可輕鬆得到復健或就醫，一站式的日間照顧服務，要讓家屬感受充分喘息與安心。

賴寧生院長說，結合嘉義診所定期巡迴醫療服務，白天長輩的醫療需求，在日間照顧中心立即性全方位得到解決，讓失能或失智長輩可以在自己最熟悉的社區，就近接受高品質長期照顧服務，是除了居家服務以外，另外更好的選擇。這就是「四心級服務」。

嘉義慈濟日間照顧中心依照長輩不同需求，銜接活齡運動中心、復健中心，由專業醫療團隊設計專屬運動處方及復健運動、同時融入多元健康促進活動，除維持身體功能，延緩失能、失智外，更能促進長輩社會參與活動，這是一對一居家服務無法取代的優勢，讓長輩感受日照中心就像家一樣帶來的安全感。

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