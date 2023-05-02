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男友「早餐吃陽春麵、肉燥飯」她滿頭問號　全場推爆：超幸福的啊

▲妹紙繼續淡定吃麵。（圖／達志／示意圖）　 

▲原PO不能接受早餐是吃飯或麵。（圖／達志／示意圖）　

記者曾筠淇／綜合報導

每個地方都有不同特色、風情，吃飯的習慣可能也不太一樣。近日就有一名網友因男友帶她去吃肉燥飯、陽春麵，而感到不滿。不過貼文曝光後，底下網友幾乎一面倒大推，「拜託我可以！配上黑白切，大腸來一份」、「早餐能吃鍋燒意麵是件很幸福的事」。

有網友在臉書粉專「男友kau bei」上匿名投稿，並劈頭直喊，「到底誰可以忍受男朋友早餐帶女朋友去吃肉燥飯、陽春麵的？」她真的受不了第一餐吃飯或麵。

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貼文目前已有900多次轉發，引發爆量討論。底下多數網友則大推，「好喜歡！再配個豬血湯+炒麵」、「早餐吃大腸豬血湯配炒米粉超幸福的啊」、「台中人早餐吃炒麵習以為常，不要大驚小怪」、「你不要真的可以給我欸，沒關係，台式早餐超頂」、「早餐吃肉燥飯超爽的好嗎」、「早餐就是要吃牛肉湯、肉燥飯」。

另也有些網友認為，如果早餐有想吃的東西，大可以直接告訴男友，「想吃別的就直接說，當你男友是通靈者喔」、「好啦！不喜歡要說出來，你找的是男友不是通靈王」、「你不喜歡是你的事，請好好跟男友溝通，別扯到所有人身上」、「為什麼你男朋友帶你去吃東西還要被你嫌，你沒有提出異議、規畫行程與移動的能力嗎」。

不過也有網友直呼，「看到留言有點驚訝欸，我一直以為不吃這種食物當早餐的人居多，原來我才是非主流嗎？啊不過我也是覺得原PO不要跟男友一起吃飯就好了」。

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