嘉義11歲男孩追大甲媽！單車騎到雲林　「車籃裝滿食物」被尋獲

▲孩童騎著鐵馬跟著大甲媽去遶境，暖警用心助尋回 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為期9天8夜的大甲媽祖遶境，5/1凌晨12時45分媽祖神龕回到鎮瀾宮安座畫下完美句點。但在遶境期間的4月26日凌晨3時許，張姓報案人神情緊張的來到嘉義縣溪口分駐所報案，指其11歲的兒子4月24日當天獨自騎乘腳踏車前往新港奉天宮參與大甲媽祖遶境活動，4月25日凌晨1時許經電話連繫後才返回住家，在4月25日17時許又獨自外出前往新港鄉奉天宮參與廟會活動，但卻忘記帶手機出門，一直到了4月26日凌晨3時尚未返家，張父擔心其子安危遂請警方協助尋找，警方研判其子可能跟隨大甲媽祖遶境隊伍前往雲林縣。

當時民雄警立即通知執行大甲媽袓勤務同仁，注意協尋特徵142公分、黑髮穿水藍短上衣、深藍色短褲，騎乘黑藍色菜藍自行車的男童，並請勤務員警加強協尋。

溪口聯合所所長吳振吉、警員劉孟其獲報後，帶著張姓報案人驅車沿途跟隨大甲媽祖鑾轎返程，行經土庫鄉、虎尾鎮尋找未果，再沿線往西螺鎮至鑾轎下一站欲駐駕地福興宮找尋，於26日6時40分許，在雲林縣西螺鎮「福興宮」前尋獲張童及所騎乘腳踏車，只見男童車籃裝滿食物，手上也拿著食物水果，隨後將他護送安全返回溪口分駐所，由其家人領回。