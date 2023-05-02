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南投包場請勞工朋友看《做工的人》　導演監製親臨分享電影故事

▲南投縣政府於五一勞動節包場請勞工朋友看電影《做工的人》。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府於五一勞動節包場請勞工朋友看電影《做工的人》。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

昨天是五一勞動節，南投縣政府為感謝勞工朋友付出，特地包下南投電影院，邀請模範勞工看在南投取景拍攝的《做工的人》電影版；笑中帶淚的寫實劇情讓陪同觀影的縣長許淑華心情激動、不禁拭淚，她表示劇中充滿正能量，而政府也會提供更多資源和協助，提供勞工更好的工作環境和照顧。

台劇《做工的人》於2021年獲得第56屆金鐘獎9項提名，獲最佳迷你劇集、導演、男主角、男配角等4項大獎；改編電影版仍由知名導演鄭芬芬執導及編劇、大慕影藝公司拍攝製作，主要演員有李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗等知名藝人。

▲《做工的人 電影版》劇照。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）

▲《做工的人 電影版》劇照。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）

鄭芬芬、《做》片監製林昱伶昨晚也親自到場，和勞工分享電影的故事，傳達勞工努力奮鬥、不服輸的精神，也感謝默默付出的無名英雄，希望透過影片帶領民眾瞭解現實環境中的職業安全衛生議題，也對於縣府包場支持國片表示感謝。

▲▼《做工的人》電影版導演鄭芬芬（左起）、監製林昱伶親赴現場。（圖／南投縣政府提供）

▲▼《做工的人》電影版導演鄭芬芬（右起）、監製林昱伶親赴現場。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府於五一勞動節包場請勞工朋友看電影《做工的人》。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也和縣府社會及勞動處長林志忠、新聞及行政處長蔡明志、南投市長張嘉哲、魚池鄉長劉啟帆，縣議員簡千翔、 游灝、蘇昱誠、縣議會秘書長李孟珍等人都出席觀影；許淑華表示，《做》片刻畫勞工朋友的親情、友情，還有孩子對勞工家庭的感受，尤其劇中勞工不懂法律遭詐騙，忠實呈現現存問題，她認為政治工作者更應要看，以提供更好勞動環境。

許淑華指出，林昱伶本身就是草屯人，去年大慕影藝國際事業股份有限公司申請協助拍攝，縣府積極協調向日月潭風景區管理處商借水社碼頭、向台電大觀發電廠借用場地，向魚池鄉公所申請部分街道路權，並請警察局派員交通疏導，成功行銷南投；她也感謝鄭芬芬帶領劇組熱情投入，讓外界看見南投之美。

昨天剛好也是南投戲院生日，許淑華表示，去年縣府新聞處曾協助12部影劇作品拍攝、支持國片發展；縣府資源雖不充沛，但仍會用實際行動支持各項文化活動、豐富南投藝文能量，也建立友善影視音環境、做產業界強有力的後盾。

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