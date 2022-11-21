快訊／來台灣5年「一蘭拉麵宣布漲價」！　12／1起調整價格

記者施怡妏／綜合報導

日本高人氣拉麵店「一蘭拉麵」，2017年來台展店即將屆滿5年，今（21）早突然宣布，感謝大家長期以來對一蘭的愛顧，「考量商品原物料、人力等營運成本持續增加，將在12月1日上午10點起，調整商品價格」，天然豚骨拉麵一碗288元，漲價後為298元。

一蘭拉麵台灣首店於2017年6月15日正式開幕，為了維持與日本同樣品質，拉麵的湯頭是從日本做好運來台灣，派遣「製麵職人」常駐在台，依據每日氣溫和濕度進行製麵調整。一碗拉麵不加任何配料售價288元，漲價後一碗拉麵為298元，不少網友驚呼「已經很貴了，還要漲」、「難道只能去日本吃了嗎？」

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▲一蘭拉麵將在12/1調整價格。（圖／資料照）

一蘭拉麵目前在台灣有3間分店，分別是位於信義區松仁路的「台灣台北本店」、新光三越信義新天地A11的「台灣台北本店別館」，以及2021年11月才開幕的「台灣台中朝富店」。

一蘭調漲品項如下：

・天然豚骨拉麵 288元→298元

・加麵 58元→60元

・加麵(半份) 48元→50元

・加叉燒58元→65元

・加蔥 38元→40元

・黑木耳38元→40元

・海苔 38元→40元

・半熟鹽味蛋 38元→40元

・白飯 58元→60元

・加蒜泥38元→40元

・一蘭特製醋38元→40元

・秘製辛味38元→40元

・燉煮叉燒肉148元→145元

・三品項一蘭精選配餐134元→142元

・生啤酒138元→150元

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