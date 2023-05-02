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美軍「特種作戰司令部」首模擬中國入侵台灣　阻止第三次世界大戰

▲▼美國特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）首度以台灣作為模擬情境，抵禦中國的入侵。。（圖／翻攝自Facebook／160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne) Recruiting Team）

▲美國特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）首度以台灣作為模擬情境，抵禦中國的入侵。（圖／翻攝自Facebook／160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne) Recruiting Team，下同） 

記者林彥臣／綜合報導

美國特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）於4月27日舉行年度軍演，首度以台灣作為模擬情境，抵禦中國的入侵。司令在軍演前還強調，美方終極目的，是阻止第三次世界大戰。

根據美國軍事媒體Military.com報導，參演美軍發射卡爾古斯塔夫無後座力砲（Carl Gustaf recoilless rifle）攻破隧道，並操作彈簧刀（Switchblade）無人機在訓練區上空飛過，這次軍演使用了「全球反恐戰爭」中一些指標性的戰術、武器，反映了司令部準備因應與主要軍事對手的潛在衝突。

報導指出，這項軍演首次以台灣為場景，並以一個實體模型來代表台灣，因此期間美國陸軍第160特戰航空團（160th Special Operations Aviation Regiment）契努克式直升機（Chinook）並非在8000英里外的南海盤旋，而是降落在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）68號射擊訓練場。

▲▼美國特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）首度以台灣作為模擬情境，抵禦中國的入侵。（圖／翻攝自Facebook／160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne) Recruiting Team）

特種作戰司令部司令布拉加（Jonathan P. Braga）中將在演習前的演說指出，「最終，我們要設法阻止第三次世界大戰。那是我們的職責。」

根據五角大廈的國防戰略，美國的「終極後盾」仍是核武能力，但特種作戰司令部司令認為，他們的使命是做好因應「常規衝突」的準備。

報導指出，美國特種作戰司令部在軍演期間，也毫不掩飾地將中國解放軍稱呼為「敵方」，這是一種不尋常的舉動，因為美軍一向不願公開表明將發生衝突。

一名美國陸軍綠扁帽部隊（Green Berets）軍官向100多名成員宣布，「我將收到來自上級的指示，要求我們在台灣島上，展開對抗解放軍的行動。」

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