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玄奘法師以來第一人　《印順導師年譜》新書發表

▲▼曾任國史館修纂處處長的侯坤宏教授整理印順導師出版《印順導師年譜》，4月30日上午在慈濟臺北分會舉辦新書發表會。（圖／林佳予)

圖、文／林佳予

曾任國史館修纂處處長的侯坤宏教授深入近代漢傳佛教史研究，用超過二十年以上的時間蒐集、整理印順導師相關史料與著作，於2023年完成六十萬字撰述，透過靜思人文出版《印順導師年譜》，4月30日上午在慈濟臺北分會舉辦新書發表會。

被譽為「玄奘以來第一人」的印順導師，在衰頹的佛教叢林裡深入經藏，從佛陀所說的浩瀚法海中契入真理，用孱弱之身打造了名為「人間佛教」的亂世渡舟。

《印順導師年譜》作者侯坤宏教授，專長為戰後臺灣佛教史、民國佛教史，現為玄奘大學宗教與文化學系專任教授，2008年由國史館出版、約二十萬字的前作《印順法師年譜》，字數近六十萬字，為方便讀者掌握，並使本書更具系統性，分為四冊。以嚴謹的態度、從學術的角度編纂而成的《印順導師年譜》，4月30日舉辦發表會，以導讀及座談方式帶領與會大眾深入佛教歷史。

▲▼曾任國史館修纂處處長的侯坤宏教授整理印順導師出版《印順導師年譜》，4月30日上午在慈濟臺北分會舉辦新書發表會。（圖／林佳予)

《印順法師年譜》以印順導師一生為主體，呈現近百年來漢傳佛教史的變遷，同時呈現「太虛大師→印順導師」的思想脈絡，解說近百年來佛教思想的大趨勢，並納入導師的著作、經歷、書信往來，讀者得以從導師與重要人士互動中，見證一代人間導師在大時代下的風骨與慈悲，另外，加入自佛教界、學術界與慈濟提供的史料，讓人間佛教的思想得到實踐上的補充，也有導師與證嚴上人互動的細節。

中國佛教會淨耀法師理事長、玄奘大學昭慧法師、華雨精舍明聖法師與長叡法師、靜思精舍德雨法師、國史館陳儀深館長、慈濟慈善事業基金會顏博文執行長、慈濟醫療財團法人林俊龍執行長、慈濟學校財團法人王本榮執行長、慈濟人文志業中心何建明科工長等人出席與會。

▲▼曾任國史館修纂處處長的侯坤宏教授整理印順導師出版《印順導師年譜》，4月30日上午在慈濟臺北分會舉辦新書發表會。（圖／林佳予)

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