「台非蔬菜倡議」找回非洲原生種原　研究登上國際知名期刊

▲亞蔬與台大農藝系等單位協助非洲地區居民找回蔬菜種原。(圖/亞蔬提供)

記者楊惠琪/台北報導

隨著氣候變遷和極端氣候頻繁,全球生物多樣性正快速消失,也造成飢餓和營養不良引發的危機,尤以非洲最為嚴重。由世界蔬菜中心(亞蔬)與非洲肯亞世界農林業中心、台大農藝系等單位發起執行的「台灣非洲蔬菜倡議」計畫,旨在幫助非洲找回「被遺忘的作物」,搶救當地蔬菜原生種原,此倡議的學術研究刊登於知名的《美國國家科學院院刊》。

「台灣非洲蔬菜倡議」是外交部與農委會贊助經費,由亞蔬與非洲肯亞世界農林業中心、貝南國立大學和台大農藝學系等單位合作,致力於搶救非洲的蔬菜種原,並以「氣候變遷下找尋撒哈拉以南非洲被遺忘的糧食作物以利健康飲食」為主題,今年3月刊登於國際盛名具有高影響指數的《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 期刊,喚起大家對「被遺忘作物」的重要性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞蔬種原組組長方佐威(Dr. Maarten van Zonneveld) 表示,非洲的蔬菜種原逐漸流失,且其作物野生近緣種的保存不甚理想,「台灣非洲蔬菜倡議」計畫,以評估、保護與利用非洲蔬菜的生物多樣性,助於提升當地的糧食與營養安全。

亞蔬主任沃培睿 (Dr. Marco Wopereis) 指出,此計畫已在台灣邦交國史瓦帝尼、坦尚尼亞、馬達加斯加等非洲國家執行,協助保育當地的蔬菜種原,透過學校菜園、社區菜園提升當地區民的糧食自給率和營養。

亞蔬種原組研究助理陳彥匡表示,因非洲當地土地利用、人為破壞自然棲息地,以及飲食文化的轉變,許多野生近緣種或非主流作物,像是西洋白花菜、洛神花葉子、秋葵葉子、非洲紅茄等作物逐漸被淘汰,導致其生物多樣性正逐漸消失。

「台灣非洲蔬菜倡議」研究顯示,西非和中非兩地區的作物受未來氣候變遷影響最為嚴重,其中對玉米和山藥的影響尤為明顯,已將58 種在撒哈拉以南非洲的作物納入「被遺忘作物」優先候選名單,協助當地復育,逐步找回在地蔬菜種原。