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「台非蔬菜倡議」找回非洲原生種原　研究登上國際知名期刊

▲亞蔬與台大農藝系等單位協助非洲地區居民找回蔬菜種原。（圖／亞蔬提供）

▲亞蔬與台大農藝系等單位協助非洲地區居民找回蔬菜種原。（圖／亞蔬提供）

記者楊惠琪／台北報導

隨著氣候變遷和極端氣候頻繁，全球生物多樣性正快速消失，也造成飢餓和營養不良引發的危機，尤以非洲最為嚴重。由世界蔬菜中心（亞蔬）與非洲肯亞世界農林業中心、台大農藝系等單位發起執行的「台灣非洲蔬菜倡議」計畫，旨在幫助非洲找回「被遺忘的作物」，搶救當地蔬菜原生種原，此倡議的學術研究刊登於知名的《美國國家科學院院刊》。

「台灣非洲蔬菜倡議」是外交部與農委會贊助經費，由亞蔬與非洲肯亞世界農林業中心、貝南國立大學和台大農藝學系等單位合作，致力於搶救非洲的蔬菜種原，並以「氣候變遷下找尋撒哈拉以南非洲被遺忘的糧食作物以利健康飲食」為主題，今年3月刊登於國際盛名具有高影響指數的《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 期刊，喚起大家對「被遺忘作物」的重要性。

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亞蔬種原組組長方佐威(Dr. Maarten van Zonneveld) 表示，非洲的蔬菜種原逐漸流失，且其作物野生近緣種的保存不甚理想，「台灣非洲蔬菜倡議」計畫，以評估、保護與利用非洲蔬菜的生物多樣性，助於提升當地的糧食與營養安全。

亞蔬主任沃培睿 (Dr. Marco Wopereis) 指出，此計畫已在台灣邦交國史瓦帝尼、坦尚尼亞、馬達加斯加等非洲國家執行，協助保育當地的蔬菜種原，透過學校菜園、社區菜園提升當地區民的糧食自給率和營養。

亞蔬種原組研究助理陳彥匡表示，因非洲當地土地利用、人為破壞自然棲息地，以及飲食文化的轉變，許多野生近緣種或非主流作物，像是西洋白花菜、洛神花葉子、秋葵葉子、非洲紅茄等作物逐漸被淘汰，導致其生物多樣性正逐漸消失。

「台灣非洲蔬菜倡議」研究顯示，西非和中非兩地區的作物受未來氣候變遷影響最為嚴重，其中對玉米和山藥的影響尤為明顯，已將58 種在撒哈拉以南非洲的作物納入「被遺忘作物」優先候選名單，協助當地復育，逐步找回在地蔬菜種原。

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