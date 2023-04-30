農委會預告動保法修正草案　夜市遊戲不得贈送動物

▲農委會預告修正動保法修正草案，強化動保及寵物產業相關管理。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會今（30日）表示，為精進動保及寵物產業相關管理，於4月28日預告「動物保護法」修正草案，此次修法是近年來最大規模，包括強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害等，像是緊急情況下動保人員可進入私人領域執法，以及夜市遊戲不能以動物作為贈送禮品等。

農委會表示，「動物保護法」自民國87年11月4日公布施行迄今雖歷經15次修正，但隨著國人動物保護意識不斷的提升、面臨新興動物保護及寵物管理產業管理等政策議題，從去年起迄今，召開超過7次以上各類型會議，邀集各界及各利害關係團體取得共識，完成此次動物保護法盤點與檢討，後續將依法制作業報送立法院審議。

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農委會指出，此次草案修正，包括強化飼主課責、加重動物利用與虐待傷害管理、強化寵物產業管理及動物保護檢查員執法四大面向。

首先，強化飼主責任，納管大量飼養犬貓行為；明訂棄養認定條件，棄養人應負擔棄養動物或沒入動物於收容期間的支出費用。其次，在加強管理動物利用及虐待傷害部分，禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與；並加重動物虐待、傷害的刑責等。

而在強化寵物產業管理部分，將搭配子法規範各種寵物飼養條件與門檻，避免不當飼養；強化寵物食品標示及廣告管理等。最後，為強化動物保護檢查員執法，授權動保員在緊急情況下，得進入私領域的權能，且必要情況下得扣留動物的權限。