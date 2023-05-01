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守護台東小燕鷗！　公私部門協力保護河口繁殖棲地

▲荒野保護協會台東分會、台東縣野鳥協會發起的保護小燕鷗繁殖棲地活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

荒野保護協會台東分會、台東縣野鳥協會發起的保護小燕鷗繁殖棲地活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

小燕鷗生寶寶是每年夏天台東河口的盛事，從卑南溪口、利嘉溪口、知本溪口到太麻里溪口，皆是二級保育類小燕鷗的繁殖地。1日由荒野保護協會台東分會、台東縣野鳥協會發起的保護小燕鷗繁殖棲地活動，主要針對水土保持局水覆蓋工程以及流浪貓犬干擾繁殖，呼籲公私部門協力，保護河口棲地。

立委劉櫂豪說明，非常感謝荒野協會及野鳥協會發起這個活動，讓大家瞭解到在我們生活的周遭，有這麼美好可愛的小燕鷗，每年4-8月在台東主要河口的平緩沙地、砂礫、卵石是燕鷗群聚繁殖的主要棲地，而由於每年東北季風吹襲時，台東風飛沙嚴重，因此水土保持局特別在卑南溪河口施做水覆蓋工程，因而影響小燕鷗繁殖棲地。劉櫂豪指出，水覆蓋工程主要針對東北季風來臨前，與小燕鷗繁殖季節應可錯開，將督促水保局設法調整，讓工程的影響降到最低，保護好燕鷗的繁殖棲地。

▲荒野保護協會台東分會、台東縣野鳥協會發起的保護小燕鷗繁殖棲地活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉櫂豪說明，荒野協會調查研究發現流浪貓犬也會干擾在河口繁殖的小燕鷗，因此盼能透過地方政府自治條例減少流浪貓犬餵食，讓干擾降低。劉櫂豪樂見中央與地方政府一起合作，努力維護生態環境，打造多元的生態發展，讓小燕鷗可以一代一代繁衍下去，一起共生共榮。

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