超車失敗「竟怒踹車門」　騎士下秒慘摔險被輾斃！驚險畫面瘋傳

▲馬來西亞一名騎士「踹車門」反而自摔。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名機車騎士超車失敗後，疑似不滿轎車沒有禮讓，憤而繞到另一側「踹車門」報復，未料這一腳反而害自己摔車，還差點被當場輾斃，驚險過程都被行車記錄器拍攝下來。

根據推特瘋傳影片，機車騎士緊跟在一輛本田轎車（Honda）後方，並在轉彎處試圖從左側超車，卻因為轎車與路邊水溝之間的縫隙太狹窄，不但過不了還差點摔倒。

harap driver Honda tu kluar utk tolong gelak kan penunggang motor tu pic.twitter.com/4Zmq1v5iyP — MALAYSIA MOST VIRAL (@MALAYSIAVIRALLL) April 27, 2023

▲騎士踹車門反而摔車，影片可從0:10處開始觀看。



接下來，騎士繞到轎車右側，冷不防猛踹車門，卻因此重心不穩，當場跌個狗吃屎，幸好後方貨車及時煞住，才避免悲劇發生。此時，本田車主也靠邊停下，似乎是要協助騎士。不過由於影片結束，雙方後續如何處理就不得而知了。

《星洲日報》報導，這起事故據信發生在檳城（Penang）武吉敏惹（Bukit Minyak）。馬來西亞國家道路使用者協會代理主席法哈米阿斯洛接受《新海峽時報》採訪時指出，轎車駕駛並沒有錯，反而是機車騎士不該緊貼汽車還踹門，「因為從盲點超車是錯誤且危險的。」他更直言，「騎士的魯莽行為可能導致一起事故，並且影響其他用路人。」