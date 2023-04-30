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出遊後莫名死亡…泰女涉用氰化物殺友人　死者增至20人

▲▼36歲的薩拉特（Sararat Rangsiwuthaporn）涉嫌殺害13名友人。（圖／翻攝自推特）

▲36歲薩拉特（Sararat Rangsiwuthaporn）涉嫌殺害友人。（圖／翻攝自推特）

中央社

泰國一名女子涉嫌用氰化物毒死認識的人遭到逮捕，泰國警方調查發現這些人死前都有匯款數萬到數十萬元泰幣不等給這名女子，疑似受害者至今已累積到20人。

這名泰國女子名叫莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn），涉嫌利用氰化物毒死認識的人，她在25日遭到警方逮捕。沙拉拉被逮捕是因其中一名受害者的家屬報警，指出受害者和莎拉拉出遊後莫名死亡，警方因此循線找到莎拉拉。

▲▼莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn），涉嫌利用氰化物毒死認識的人。（圖／路透）

▲莎拉拉涉嫌利用氰化物毒死認識的人。（圖／路透）

警方調查發現，從2020年起到今年4月，莎拉拉邀請受害者一起出遊或一起用餐，然後再藉機用氰化物毒害這些人。警方認為，莎拉拉犯案動機應該和金錢有關。

民族報（The Nation）報導，最初警方列出的受害者是11人，但經過進一步調查，發現這3年間有20人匯款給莎拉拉數萬至數十萬元泰幣不等的金錢後，短時間內去世，且過世的狀況都很可疑。

泰國公視（Thai PBS）報導，這些受害人和莎拉拉都參與一個分享計畫，參與者互相借貸車子、土地或是金錢；警方將以預謀殺人罪起訴莎拉拉。

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泰國東南亞要聞氰化物Sararat Rangsiwuthaporn

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