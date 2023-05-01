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巴拉圭友台派勝選！一窺潘尼亞從政之路　被封「天生的談判高手」

▲▼ 巴拉圭友台執政黨總統候選人潘尼亞（Santiago Pena）勝選。（圖／路透）

▲巴拉圭友台執政黨總統候選人潘尼亞勝選。（示意圖／路透，下同）

中央社

巴拉圭友台執政黨總統候選人潘尼亞今天宣布勝選，出身財政部長、經濟學家的他必須集結畢生智慧與沉著，率領巴拉圭挺過經濟逆風、力抗農民要求與台灣斷交的壓力。

綜合法新與路透社報導，根據巴拉圭選務法院初步開票結果，44歲的紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）共拿下約43%選票，擊敗中左翼在野聯盟挑戰者艾里格里（Efrain Alegre）。潘尼亞已自行宣布當選，艾里格里也承認敗選。

潘尼亞年紀輕輕就和青梅竹馬結婚，並於17歲升格父親。他在巴拉圭學習經濟學，後來赴美國紐約的哥倫比亞大學（Columbia University）求學。

他曾在巴拉圭中央銀行擔任經濟學家，後任職於華府國際貨幣基金（IMF），接著回到巴拉圭擔任中央銀行董事會成員，2015年接任巴拉圭財政部長。

潘尼亞的前同事告訴路透社：「身為一名年輕的父親，他成熟得很快…他很快就成為大人。潘尼亞人生閱歷豐富，天生是個談判高手。」

▲▼ 巴拉圭友台執政黨總統候選人潘尼亞（Santiago Pena）勝選。（圖／路透）

潘尼亞2017年曾試圖角逐總統，但在黨內初選輸給現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez），與總統大位擦肩而過。

潘尼亞身材高大且體格健壯，過去常被外界描述為學術生涯輝煌，但政治實戰經驗不足的技術官僚。

潘尼亞在巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）拔擢下進入政壇，並在卡提斯任內擔任財政部長，被批評者描述為卡提斯的秘書。卡提斯因涉嫌貪污遭美國制裁。

預計8月15日就職總統的潘尼亞將面臨設法解決財政赤字激增的壓力，安撫巴拉圭農民要求與台灣斷交轉與中國建交的呼聲，並因應美國財政部的貪污指控；這些指控已令紅黨領袖及卡提斯的親密盟友備感憂慮。

儘管如此，潘尼亞的支持者認為，他仍能在混亂中保持冷靜。

曾在潘尼亞任職財政部長期間擔任副手、同時也是前財政部長的西門內斯（Lea Gimenez）說：「我認為他的特質在於，他擁有無比平靜的心態…即使在這次長達近一年半的競選活動中，我也沒見他發過一次脾氣。」

儘管在競選過程中，面臨著向中國開放的壓力以及中國對大豆和牛肉的巨大消費需求，紅黨候選人潘尼亞仍誓言要延續巴拉圭與台灣長達數十年的外交關係。巴拉圭是台灣現有的13個邦交國之一。

熟識潘尼亞的人說，他「乾淨俐落」、「體面」，腦袋裡有許多「好點子」；批評人士則稱潘尼亞是缺乏政治經驗且不接地氣的精英分子，只是扮演紅黨黨魁及主要支持者卡提斯的傀儡。

一名認識潘尼亞但拒絕透露姓名的巴拉圭投資商表示：「他不是一個想要革命的政治家，他要的是發展。」

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