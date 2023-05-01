內政部：古帕辛未成年　依法無法申請入我國籍

▲印度籍古帕辛在全中運高男跳遠決賽達標亞青。（圖／翻攝自Facebook／112全中運田徑粉專）

記者呂晏慈／台北報導

印度籍古帕辛在全中運高男跳遠決賽達標亞青，他今年3月初申請入籍，希望趕在5月2日選訓會議前拿到護照，盼內政部幫忙。不過，內政部表示，依法未成年人只能隨同父母申請歸化，目前為止，內政部尚未收到全家歸化國籍申請，古帕辛尚未具有我國國籍。

亞青田徑賽將於6月在南韓登場，中華民國田徑協會選訓會議將於5月2日舉行，必須趕在5月2日前讓古帕辛成功入籍，才有機會讓他代表中華隊出賽。

不過，內政部今天發布新聞稿表示，有關媒體報導「全中運新住民跳遠選手古帕辛欲申請歸化我國」事，依現行《國籍法》規定，自願歸化國籍者須為成年人，如果是未成年人只能隨同父母申請歸化，但目前為止，內政部尚未收到全家歸化國籍的申請，故古帕辛尚未具有我國國籍。

內政部指出，按「國籍法」第3條規定，歸化者須依中華民國法律及其本國法均有行為能力，即須年滿18歲。根據媒體報導，雖古帕辛一家人來台已超過9年，但古帕辛未成年，所以無法單獨申請歸化國籍，必須等到成年後且符合《國籍法》相關條件，才可以申請歸化；惟同法第7條另有規定，歸化人的未婚未成年子女，得申請隨同歸化。倘古帕辛的父母其中一人申請歸化，一併申請古帕辛隨同歸化，即可取得我國國籍。