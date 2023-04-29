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3招增加財運！陽台乾淨+照顧盆栽：它好你好，它掛你掛

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲怎麼提升偏財運？命理師分享3招。（圖／記者劉維榛攝）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

「抽獎買彩券，換來好運！」這句話對現代人而言是再熟悉不過的了，畢竟每個人都希望能通過這樣的方式，獲得意外的財富和幸福。但問題來了：如何增加偏財運呢？

▲▼台彩刮刮樂(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

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▲中彩券也屬於偏財運，可靠三招來提升。（圖／記者湯興漢攝）

方法一、水晶

其實偏財運就兩個邏輯，第一個就是招財水晶，能量是真的有用，不過能量肯定還是跟你所找到的水晶本身狀態有關。另外就是與你體內的狀態合不合有關。專業的水晶老師可以告訴你，這個水晶補你的能量，能讓你增加一些偏財運。

另外像貔貅或神獸類，或者是去紫南宮請的金雞，拜這些發財相關的神獸，的確也能夠庇佑你，為你帶來一些好處。只是我們講的偏財運，能帶給你的只有短暫錢財增長。就像前面提到的，如果今天你沒有做到量入為出，你就算偏財運很好，你還是會破產。

▲大陽台擁有節能、休憩與景觀的多重功能。（圖／記者張瑞傑攝）

▲陽台整理乾淨、照顧好盆栽，也會提升財運。（圖／資料照）

方法二、將陽臺整理乾淨、好好照顧盆栽

想要家裡的財運要好，大家都知道首先前陽臺要乾淨，而偏財運要好就是後陽臺要乾淨，快把後陽臺整理乾淨，家中生病等一些問題會消失，或是不為人知的財運也會增加。當然如果你想要種植物，我會建議擺放圓葉的發財樹，一樣的效果。不過記得，圓葉發財樹不能枯死。

所以你要找能讓它好好長的地方。但老實說不能多，也不用多。植物最好一人照顧一盆，那一盆就是對應你，它好你好，它掛你掛。所以想辦法對待植物好一點。例如，家裡面三個人就照顧三盆植物。慢慢地你真會發現，這三盆植物狀態，真的跟這個人的狀況息息相關。某一盆如果開始枯黃了，那個人最近就不在運上。某一盆長得很好，那個人最近運氣就會很好。

東森寵物雲水族。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▲擺魚缸也能招財。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

方法三、擺魚缸

擺魚缸招財，其實是運用水帶財的邏輯。但是老實說，水本身的方位有很多的學問。還是不建議大家忽然擺一個超大的魚缸，因為擺錯方位麻煩也很多。

但如果真的喜歡養魚，就要記得一件事，不要有噠噠噠馬達的聲音，一定要安靜無聲，並且魚一定要活得很好，才會把錢留下來，才會真的有招財效果。

若以長期的效果來說，上述這些都是比較有限的，還是回到行善積德、早睡早起比較有用！最後分享我的理財觀念。小米科技的創辦人雷軍，講過一句話很有名：「任何一個CEO，如果你的公司沒有18個月的現金，你就該真心睡不著覺。」我後來覺得這道理非常重要。

一個月開銷，假設是5萬，我也就一直期許自己至少要有超過18個月的現金，才會進行投資。這樣，即使你面臨失業或其他意外情況，也能有足夠的時間來應對。如果你還沒有達到這個目標，那麼現在就是開始制定儲蓄計劃的時候了。這將是一個長期而有意義的投資。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

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