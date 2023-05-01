老闆豪邁加爆香菜！他整碗拉麵「綠光罩頂」嗨翻　網驚：這什麼惡魔

▲原PO的拉麵被老闆加爆香菜。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

不少美食都會加上香菜點綴，有些人特別喜歡這個味道，但也有人避之唯恐不及。一名網友分享，最近去吃拉麵，因為特別喜歡香菜的味道，沒想到老闆就一言不合「加爆」，看到他面前的麵碗，放了滿滿的香菜，幾乎看不到底下的麵，讓他當場嗨翻。不過其他無法接受的網友看到後相當崩潰。

原PO在Dcard發文表示，最近去拉麵店用餐，點了一碗沾麵，因為他很喜歡香菜，所以希望老闆可以多放一點。沒想到餐點送上桌讓他超級驚喜，因為老闆十分豪邁，麵碗上面被放了超級多的香菜，甚至都快要滿出來了，除了放在旁邊的海苔外，完全看不到底下的拉麵，他也笑說「今天吃得超開心的，謝謝你老闆，你是香菜超人」。

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▲香菜多到快滿出來。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後紛紛留言，表示「香菜還不是切碎的欸，雖然我沒有不愛吃香菜，也沒有特別愛香菜，但是這份量也太誇張了吧」、「你是點了一份香菜配海苔嗎哈哈哈哈」、「太多不會物極必反嗎」、「老闆把你的拉麵綠了，真是綠光罩頂」、「老闆是不是香菜自己種的」、「這是一碗盆栽了吧」，還有香菜愛好者喊道，「香菜人求店家」、「我也蠻愛香菜的，但上次發現把它加進粥裡面煮有點怪，果然香菜還是要乾吃比較合適」、「哇哇！好讚，最愛香菜了」。

但也有害怕香菜的網友直說，「感覺整個螢幕前都有味道了」、「先不要啦」、「喔天這是什麼惡魔」、「不敢恭維，我怕怕」、「視網膜表示很火，什麼妖魔鬼怪的東西」、「最近看到最恐怖的一件事」。