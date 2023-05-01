烏克蘭一定會反攻！澤倫斯基「暗示獲西方援助」：沒F-16也要打

▲烏克蘭總統澤倫斯基證實，烏軍將對俄羅斯發動反攻。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄烏戰爭爆發至今已過400餘天，烏克蘭是否會對俄羅斯發動反攻行動也成為國際矚目焦點。烏克蘭總統澤倫斯基4月30日表示，即使基輔沒有收到西方戰機，烏軍仍將對俄羅斯發動反攻。

綜合路透社等外媒報導，澤倫斯基4月30日在基輔告訴記者，「我們清楚反攻不能拖延，因此我們會在收到F-16或其他型號的戰機前就開始行動。我們有能力結束這場戰爭，然而並非所有事情都會在明天立即發生。我們還是需要幾個月的時間來進行飛行訓練，因為只有這樣，我們才能在反攻後讓俄羅斯冷靜下來。」

Kyiv will launch its counter-offensive against Russian forces despite not having received western fighter aircraft, Ukraine President Volodymyr Zelenskiy said pic.twitter.com/S98w7koFWY — Reuters (@Reuters) April 30, 2023

他也指出，「有部分擁有F-16等先進戰機的國家已隨時準備好為我們提供幫助」，不過澤倫斯基並未具體說明他提到的是哪些國家。他强調，「雖然我認為這（讓俄羅斯停止）不會發生，但無論如何，我們將展開反攻並持續前進。同時，我認為接收西方戰機非常重要。」

由於烏克蘭空軍擁有的設備只有蘇聯時代的戰鬥機，因此澤倫斯基此前曾多次向以美國為首的西方國家喊話，呼籲他們擴大對烏克蘭的軍事援助，並為烏軍提供F-16等先進戰機。