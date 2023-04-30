不滿尹錫悅長津湖戰役史觀　央視重播《跨過鴨綠江》回應

▲央視重播《跨過鴨綠江》。（圖／翻攝CCTV）



文／中央社台北30日電

韓國總統尹錫悅日前在美國國會發表演說時，提到1950年韓戰長津湖戰役，觀點和中國官方迥然不同，引發中國不滿。中國央視今起重播電視劇「跨過鴨綠江」，稱影片「反映抗美援朝偉大勝利」。

根據央視新聞app（應用程式），今天起每晚10時在央視國防軍事頻道（CCTV-7）重播「跨過鴨綠江」，指這部電視劇全面呈現了「抗美援朝」戰爭（即韓戰）的歷史畫卷，「真實還原了包括長津湖戰役等多場震撼人心的戰鬥場景，深刻展示了偉大的抗美援朝精神」。

央視並稱，「全劇以雄辯的事實說明：『鋼多氣少』的侵略者必敗！」

▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）



正在美國訪問的韓國總統尹錫悅，27日向美國參眾兩院議員發表演說時提到，「美國海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中，奇蹟般地突破了12萬中國軍隊的圍攻」。他說，美國的兒女們為了保衛一個「他們從不知道的國家，以及他們素未謀面的人們」犧牲了生命。

尹錫悅的言論引發中國強烈不滿。中國外交部發言人毛寧對此反駁後，央視昨天宣布將重播電視劇「跨過鴨綠江」。

1950年11月26日至12月11日爆發的長津湖戰役，主要戰場位於北韓長津與價川地區，中國部隊越過鴨綠江包圍以美國與南韓為主的聯合國部隊，雙方激戰造成重大傷亡，其中多數人是在酷寒中凍傷凍死。其後聯合國部隊成功突圍南撤，決定兩韓分裂的歷史命運。

星島日報報導指出，對於這場戰役雙方的死傷情況，各自公布的數據相差很大，但可以肯定的是中方死傷較多，不過中方則視其為一場「偉大勝利」，因為這是中國軍隊首次和美軍直面對抗，擊退了美軍攻勢，改變了韓戰戰局。而美軍則視這是一次成功的突圍作戰，並不視其為敗仗。